У Трампа начали готовиться к поражению республиканцев на выборах в Конгресс США: в WP раскрыли подробности

Администрация президента США Дональда Трампа начала готовить политических назначенцев к возможному усилению контроля со стороны Конгресса в случае победы демократов на промежуточных выборах. Закрытые брифинги проходят в Белом доме в последние недели и длятся около 30 минут каждый.

Видео дня

Информацию об этих встречах Washington Post предоставили два человека, знакомых с ситуацией, которые согласились говорить на условиях анонимности. По их словам, инструктажи проводит юридический офис Белого дома, а сам формат включает презентации и практические рекомендации.

Один из участников отметил: "Это был трезвый разговор, всем очевидно, что такой сценарий очень вероятен".

Настроения в администрации

Во время брифингов чиновникам объясняют, как работает надзор Конгресса и как правильно реагировать на запросы законодателей. Им советуют внимательно относиться к служебной переписке и своевременно отвечать на официальные обращения.

И хотя в администрации отмечают, что подобные рекомендации предоставляются еще с начала 2025 года, последние встречи имеют другой оттенок – они прямо связаны с ожиданиями относительно выборов.

Некоторые сотрудники воспринимают эти брифинги как подготовку к худшему сценарию. В Белом доме, похоже, все чаще говорят о риске потери контроля хотя бы над одной из палат Конгресса. Ощущение, как говорят источники, только усиливается.

Факторы риска

Рейтинг Дональда Трампа остается под давлением, в частности из-за экономических последствий войны с Ираном и других вопросов. Опрос Washington Post, ABC News и Ipsos показал, что демократы имеют преимущество в 5 процентных пунктов в вопросе поддержки избирателей на выборах в Палату представителей. Для сравнения, еще раньше эта разница составляла всего 2 пункта.

Сам Трамп публично признавал уязвимость своей партии. Он неоднократно заявлял, что партия, находящаяся у власти, редко побеждает на промежуточных выборах.

В январе он сказал: "Надо выиграть эти выборы, потому что если нет – они найдут причину объявить мне импичмент. Меня импичментируют".

Предыдущий опыт

Во время своего первого президентского срока Трамп и его команда уже сталкивались с многочисленными расследованиями Конгресса, повестками и допросами. В администрации тогда называли эти процессы политически мотивированными.

В то же время демократы в последние месяцы снова начали говорить о возможности импичмента. Это произошло после резких заявлений Трампа по Ирану. И хотя раньше эта тема не была в центре внимания, сейчас она снова возвращается в политическую повестку дня.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп раскритиковал премьераВеликобритании Кира Стармера за недостаточную, по его мнению, поддержку Штатов во время войны с Ираном. Американский лидер сравнил британского политика с Невиллом Чемберленом, который был премьером Британии в 1937-1940 годах и запомнился политикой умиротворения в отношении нацистской Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!