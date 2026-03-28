Страны G7 согласились обеспечить безопасность судоходства через Ормузский пролив: названо важное условие

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) согласились обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив – критически важный маршрут для экспорта энергоносителей. Однако это произойдет только после завершения войны между США, Израилем и Ираном.

Об этом пишет Euro News. По данным издания, решение приняли под давлением со стороны президента США Дональда Трампа, а также угроз госсекретаря Марко Рубио, которые касались вопроса поддержки Украины.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который председательствовал на встрече, подчеркнул, что международная миссия по сопровождению судов может заработать только "после восстановления спокойствия" в регионе и будет носить "строго оборонительный характер", в соответствии с нормами международного права.

Более 30 государств, в том числе Германия, Великобритания и Япония, присоединились к совместному заявлению о готовности гарантировать безопасное судоходство через пролив в послевоенный период.

"У международного сообщества существует очень широкое согласие по сохранению общего блага – свободы навигации. Невозможно жить в мире, где международные воды закрыты для судоходства, особенно в контексте конфликтов, не касающихся стран, которым необходима эта навигация", – заявил по окончании встречи Барро.

Давление Трампа

Совместное заявление министров иностранных дел прозвучало на фоне сильного давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требовал от европейских стран и НАТО немедленно присоединиться к разблокированию Ормузского пролива.

Однако в Европе категорически отказались рисковать своими военными силами в разгар горячего конфликта в Иране с непредсказуемыми последствиями.

США шантажировали Европу Украиной

Пытаясь заставить союзников действовать, американская сторона прибегла к завуалированному шантажу. Перед встречей Госсекретарь США Марко Рубио намекнул, что из-за отказа Европы Белый дом может пересмотреть свое участие в поддержке Киева. Он прямо заявил, что война в Украине – это не американская война. Впоследствии Рубио добавил, что оружие для ВСУ может быть перенаправлено, если армии США понадобится пополнить собственные запасы.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-заместитель директора по вопросам оборонного и безопасностного сотрудничества НАТО Герлинде Нигус призвала европейские страны не поддаваться давлению со стороны президента США Дональда Трампа. Она заявила, что союзники должны связывать поддержку американской политики в отношении Ирана с предоставлением Украине вооружения.

