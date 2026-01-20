Страны Европы начали сворачивать обмен разведданными с США из-за угроз Трампа захватить Гренландию – медиа

Чиновники НАТО начали ограничивать обмен разведывательной информацией с США из-за потери доверия. Это связывают с намерениями президента США Дональда Трампа по Гренландии и его угрозами ввести тарифы против стран-членов Альянса.

По данным The i Paper, отдельные должностные лица Альянса начали сознательно ограничивать передачу разведывательных данных американской стороне. Это произошло из-за опасений, что полученную информацию президент США может использовать для аннексии Гренландии.

Собеседники The i Paper отмечают, что доверие между партнерами, которое формировалось в течение десятилетий, получило серьезный удар из-за заявлений американского лидера и его угрозы введения тарифов против стран-членов НАТО. В результате напряжение между европейскими и американскими представителями Альянса только растет.

Один из высокопоставленных представителей НАТО заявил, что ситуация создает атмосферу недоверия, а некоторые сотрудники чувствуют предательство со стороны США, хотя ранее считали страну ориентиром для союзников. В то же время американские военные в структурах НАТО вынуждены извиняться перед коллегами за политический курс своего государства.

По оценкам источников, нынешнее ухудшение отношений является крупнейшим со времен Суэцкого кризиса 1956 года. На этом фоне делегации Великобритании, Франции и Германии уже работают в Гренландии над планами усиления военного присутствия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии считают, что если президент США Дональд Трамп действительно накажет европейские страны пошлинами за защиту Гренландии и Дании, он перейдет черту. В таком случае Европа должна быть готова дать ответ на действия Соединенных Штатов.

Также напомним, европейские лидеры уже более года координируют свои действия относительно политики президента США Дональда Трампа в закрытом групповом чате. Он используется для быстрого обмена информацией и согласования позиций после заявлений и решений президента США, которые в Европе считают потенциально дестабилизирующими.

