Страны Балтии просят у ЕС дополнительное финансирование для противодействия дронам: что известно

Литва, Латвия и Эстония совместно обратились к Европейской комиссии с просьбой о дополнительной финансовой поддержке со стороны ЕС для развития возможностей противодействия дронам. На такой шаг они пошли на фоне обеспокоенности по поводу беспилотников, которые во время войны России против Украины вторгаются в воздушное пространство Балтийского региона.

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Об этом сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас в комментарии Reuters. По его словам, Вильнюс, Рига и Таллинн также рассматривают возможность совместной закупки соответствующего оборудования.

Каунас не уточнил, какую сумму страны запросили у Евросоюза. В то же время финское издание Iltalehti сообщило, что речь идет о 500 млн евро.

"Мы рассматриваем возможность совместной закупки соответствующих средств, отдавая предпочтение европейской оборонной промышленности. Это укрепит нашу устойчивость и промышленное сотрудничество в Европе", — сказал Каунас.

Reuters отмечает, что в последнее время Украина активнее использует дальнобойные дроны для нанесения ударов по целям в России. Некоторые из них во время таких атак входили в воздушное пространство стран Балтии, из-за чего растут опасения, что война может распространиться за пределы Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что европейские разведчики оценивают возможность новых действий России для проверки готовности НАТО к эскалации. Глава чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка заявил, что такой сценарий может предусматривать ограниченное вторжение или провокации и реализоваться "в течение месяцев, а не лет".

OBOZ.UA также писал, что НАТО готово реагировать на возможную эскалацию со стороны России на восточном фланге Альянса. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что у союзников есть военные планы по защите восточного фланга.

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