"Столицу захватили жестокие банды": Трамп объявил о развертывании Нацгвардии в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп официально объявил о развертывании Национальной гвардии в городе Вашингтон (округ Колумбия) с целью"очистки улиц от преступников и бездомных". Он считает, что это переведет столицу страны под прямой федеральный контроль.

Объявление этого решения прозвучало во время брифинга в Белом доме 11 августа 2025 года. Позже, в своей соцсети Truth Social, Трамп написал, что "столицу захватили жестокие банды".

"Вашингтон, округ Колумбия, будет освобожден сегодня! Преступность, дикость, грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу снова великой! Дни безжалостных убийств или причинения вреда невинным людям закончились! Я быстро восстановил границу (от эмигрантов. – Ред.), Вашингтон следующий!!! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", – говорится в сообщении Трампа.

Но, считает президент США, местные правоохранители не справляются с этими вызовами. Поэтому нужна федеральная поддержка.

"В Вашингтоне действуют преступники, нелегальные мигранты и бездомные, которые создают опасную ситуацию. Они атакуют жителей, угоняют машины, бьют старых и немощных людей и засоряют улицы и парки", – добавил Трамп.

Кроме того, по словам руководителей администрации, Национальная гвардия США будет привлечена для восстановления законности, порядка и общественной безопасности в Вашингтоне. В то же время Министерство обороны США подтвердило развертывание и поддержку инициативы.

"Процесс уже начался. Я люблю чинить вещи", – резюмировал свое решение Дональд Трамп.

Напомним, что накануне, 10 августа, президент США Дональд Трамп анонсировал меры, которые, по его словам, сделают американскую столицу Вашингтон "безопаснее и красивее". Речь идет прежде всего о борьбе с бездомными и преступниками.

