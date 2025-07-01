Обустроили за 8 дней: Трамп осмотрел центр содержания мигрантов 'Аллигатор Алькатрас' во Флориде. Видео

Американский лидер Дональд Трамп 1 июля осмотрел новый Центр содержания мигрантов "Аллигатор Алькатрас" во Флориде. Президенту США так понравилось увиденное, что он теперь хотел бы увидеть подобные учреждения во "многих штатах".

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Губернатор Флориды Рон Десантис, сопровождая Трампа, сказал, что прибытие первых жителей Центра ожидается уже 2 июля, в среду сообщает CBS News. В ответ американский президент отметил, что "мы научим их убегать от аллигатора, если они сбегут из тюрьмы".

Дело в том, что учреждение находится в болотистой местности, где водятся аллигаторы, крокодилы и питоны. Губернатор Флориды подчеркнул, что это место переделали под Центр всего за восемь дней.

В администрации Трампа заявили, что в учреждении будет несколько тысяч коек для размещения нелегалов.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая также сопровождала президента в экскурсии в Центр, отдельно обратилась к людям, которые находятся в стране нелегально. По ее словам, такие жители США "все еще могут самостоятельно депортироваться", и "получить шанс легально вернуться" в страну "когда-то в будущем".

"Если вы этого не сделаете, вы можете оказаться здесь. И если вы уже оказались, ваши дела будут рассмотрены, вас депортируют из этой страны, и вы уже никогда не будете иметь возможности вернуться", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, среди таких депортированных может оказаться и его бывший советник и глава Департамента эффективности правительства DOGE Илон Маск. По крайней мере, Трамп заявил, что "рассмотрит" вопрос депортации миллиардера. По его словам, Маск, вероятно, вынужден был бы закрыть свой бизнес и "вернуться в Южную Африку", если бы не предоставленные ему субсидии.

Напомним, что недавно Верховный суд США встал на сторону Трампа в делах о праве на гражданство по рождению. Своим решением он ограничил возможности судей низших инстанций блокировать указ главы Белого дома, запрещающий предоставление гражданства детям нелегальных иммигрантов.

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