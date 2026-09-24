Ставка не на первенство: Китай нашел и развивает свой собственный путь в гонке ИИ — Axios

Китай выбрал подход к развитию искусственного интеллекта, отличающийся от подхода США. Пекин стремится широко внедрять ИИ в экономику и общество, сохраняя государственный контроль над технологией, тогда как Вашингтон делает основную ставку на создание всё более мощных моделей.

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Об этом говорится в материале американского издания Axios. Китай рассматривает ИИ как инструмент масштабной экономической трансформации и способ реагировать на внутренние экономические и демографические вызовы.

Пекин хочет распространить ИИ на всю экономику

Такой курс закреплен в 15-м пятилетнем плане Китая. Искусственный интеллект упоминается в документе 52 раза — в пять раз чаще, чем в предыдущем плане. Отдельный раздел посвящен развитию вычислительных мощностей.

К 2030 году власти страны планируют внедрить ИИ в 90% секторов экономики.

Подходы Пекина и Вашингтона к этой технологии заметно различаются. США сосредоточены на как можно более быстрой разработке всё более мощных моделей, исходя из того, что лидерство в создании сверхмощного ИИ может обеспечить экономические, военные и технологические преимущества. Китай же делает акцент на масштабном применении уже имеющихся технологий внутри страны, сохраняя их под государственным контролем.

Пекин опасается использования ИИ против государства

Китайские власти уделяют значительное внимание рискам, связанным с использованием ИИ. Одно из главных опасений — возможность применения технологии против самого государства, в частности для влияния на общественное мнение.

Глава китайской разведки Чэнь Исинь в этом месяце предупредил, что "враждебные силы" могут использовать ИИ для "войн за общественное мнение" и "когнитивных войн". По его словам, это может представлять угрозу политической, институциональной и идеологической безопасности Китая.

Какие проблемы Китай пытается решить с помощью ИИ

Развитие ИИ в Китае также связано с внутренними экономическими и демографическими вызовами. Среди них:

старение населения — численность населения страны сокращается уже четыре года подряд;

— численность населения страны сокращается уже четыре года подряд; высокий уровень безработицы среди молодежи — около 19%;

— около 19%; затянувшийся кризис на рынке жилья ;

; слабый внутренний спрос ;

; зависимость экономики от экспорта.

Отдельным вызовом остается производство чипов. Несмотря на государственную поддержку, китайские разработчики, в частности Huawei, пока уступают американской Nvidia, что затрудняет конкуренцию в создании самых современных систем ИИ.

Что помогает Китаю масштабировать технологии

В то же время Китай обладает рядом преимуществ, которые позволяют быстрее масштабировать ИИ. Среди них — значительные генерирующие мощности, доступ к критически важным материалам, развитая робототехника и более дешевые модели искусственного интеллекта.

По оценке Bloomberg, в течение следующих пяти лет Китай нарастит вычислительные мощности почти в шесть раз больше, чем США. Пекин также доминирует в производстве большинства критически важных материалов, необходимых для оборудования ИИ.

Весомые позиции Китай занимает и в области гуманоидной робототехники. Только в первой половине 2026 года китайские производители отгрузили более 19 тысяч человекоподобных машин.

Еще одна сфера, где страна занимает сильные позиции, — беспилотники. Компания DJI контролирует более 70% мирового рынка дронов.

Китайские модели дешевле, но отстают от американских

Многие эксперты считают, что китайские лаборатории примерно на полгода отстают от передовых американских разработок в области ИИ, однако достигают аналогичных результатов при значительно меньших затратах. В то же время точно оценить этот разрыв сложно, поскольку после выхода каждой новой модели показатели постоянно пересматриваются.

Среди самых мощных китайских моделей Axios выделяет:

Kimi K3 от Moonshot — для выполнения сложных многошаговых задач;

от Moonshot — для выполнения сложных многошаговых задач; Qwen3.8-Max от Alibaba — для длительной работы;

от Alibaba — для длительной работы; GLM-5.3 от Z.AI — демонстрирует высокие результаты в программировании;

от Z.AI — демонстрирует высокие результаты в программировании; DeepSeek V4 / V4.1-Flash — одна из самых дешевых открытых моделей.

В то же время американские чиновники и представители технологических компаний обвиняют китайские лаборатории в использовании так называемой "дистилляции". Речь идет о массовой отправке запросов в американские ИИ-системы с целью использования полученных ответов для обучения собственных моделей.

Вашингтон угрожал ввести санкции, однако пока не прибег к таким мерам.

В Китае ИИ используют активнее, чем в США

По данным Axios, 80 % жителей Китая пользуются искусственным интеллектом еженедельно, тогда как в США этот показатель составляет 54 %. Эту технологию уже применяют в школах, государственных службах, магазинах и отелях.

Отличается и отношение общества к ИИ. 84% опрошенных в Китае заявили, что технология вызывает у них энтузиазм, тогда как в США так ответили 38%.

Различия заметны и в отношении доверия к технологии: 87% китайских респондентов заявили, что доверяют ИИ, против 32% в США. Кроме того, 54% опрошенных в Китае хотели бы более широкого использования технологии в повседневной жизни, тогда как в США такую позицию разделяют 17%.

Аналитический ресурс ChinaTalk, однако, предупреждает, что такой оптимизм может быть преувеличенным и скрывать все более сильную обеспокоенность из-за возможной потери рабочих мест.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что китайское государственное издание Global Times раскритиковало призыв генерального директора Anthropic Дарио Амодея замедлить развитие искусственного интеллекта. В газете назвали такое предложение "методичкой времен холодной войны", направленной на сдерживание технологического развития Китая.

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