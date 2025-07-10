США значительно увеличат производство ракет для систем Patriot: в Bloomberg раскрыли подробности

Армия США планирует в новом финансовом году, который начинается с 1 октября, потратить более 1,3 миллиарда долларов на закупку ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot. Таким образом Пентагон увеличит закупки этого вооружения в четыре раза.

Видео дня

Как пишет Bloomberg, об этом говорится в документам, прилагаемым к бюджетному запросу армии США на 2026 финансовый год. Отмечается, что группа высокопоставленных армейских чиновников, определяющих требования к вооружению, увеличила план закупок перехватчиков Patriot с 3376 до 13 773 единиц.

Это вооружение, уточнили журналисты, оказалось критически важным не только для Украины, но и для американских войск на Ближнем Востоке.

"Новая цифра свидетельствует о приверженности армии ракете Patriot, спрос на которую растет в связи с тем, что США, их союзники и партнеры стремятся укрепить противовоздушную и противоракетную оборону. Последняя модель – Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), разработанная компанией Lockheed Martin Corp., – способна перехватывать беспилотники, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты", – говорится в материале.

Украина активно использовала батареи и ракеты Patriot, известные как перехватчики, от США и их союзников для защиты своих населенных пунктов от российских атак. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году США поставили Украине три батареи Patriot и неустановленное количество перехватчиков.

Президент США Дональд Трамп подтвердил накануне, что поставляет Украине больше оборонительного оружия, отменив ранее принятое администрацией решение о прекращении поставок и раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за "слишком большое количество убийств".

Бюджетные документы армии показывают, что до 2024 финансового года было закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE, еще 230 – в 2024 году и 214 – в этом году.

"Армия запросила 945,9 млн долларов на закупку 224 ракет в 2026 году: 549,6 млн долларов из основного бюджета и 396,3 млн долларов на поддержку операции "Атлантическая решимость", направленной на укрепление обороны НАТО в Европе. Законопроект о налогах и расходах, подписанный Трампом на прошлой неделе, предусматривает выделение дополнительных миллиардов долларов на оборону и добавит 366 млн долларов на закупку ещt 96 перехватчиков, говорится в документах", – пишет Bloomberg.

Директор программы противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако заявил, что четырехкратное увеличение объемов закупки перехватчиков является логичным шагом после многих лет фиксации их дефицита.

"Это не будет легко и не произойдет мгновенно", – отметил Карако.

Представитель армии Стив Уоррен заявил журналистам во вторник, что армия стабильно финансировала производство на протяжении многих лет, но "наращивание производства – сложная задача".

В марте компания Lockheed Martin сообщила, что ее команда PAC-3 в 2023 году существенно повысила объемы производства и достигла рекордного показателя – 500 ракет. Это более чем на 30% превышает уровень 2022 года.

"Это более чем 30-процентный рост производства по сравнению с 2023 годом", — заявили в компании, добавив, что в этом году планируют увеличить производство еще на 20%.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что Украина просила еще одну американскую систему противовоздушной обороны Patriot. Он сказал, что Белый дом рассматривает этот вопрос, но добавил, что Patriot является очень дорогим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!