"США запомнят": Трамп набросился на Францию за закрытие воздушного пространства для американских военных самолетов
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Францию из-за закрытия воздушного пространства для американских военных самолетов, которые направлялись в Израиль. Политик заявил, что Штаты "запомнят" такое решение союзника.
Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. Дональд Трамп заявил, что Франция не позволила самолетам с военными припасами, которые направлялись в Израиль, пролетать над своей территорией.
"Франция не позволяла самолетам, направляющимся в Израиль с военными припасами, пролетать над французской территорией. Франция была крайне недостаточна в отношении "иранского потрошителя", который был успешно ликвидирован! США запомнят!!!", – говорится в его заметке.
Напомним, кроме Франции, свое воздушное пространство для американских самолетов закрыли Испания и Швейцария.
В Испании это решение стало следующим шагом после предыдущего отказа разрешить использование совместных военных баз.
"Мы не разрешаем ни использование военных баз, ни использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране", – заявила журналистам министр обороны Маргарита Роблес.
Еще ранее власти Швейцарииотклонили два запроса на пересечение американских разведывательных самолетов. В правительстве заявили, что дальнейшие американские пролеты, превышающие обычные числа, будут отклонены, если их цель не ясна и не связана с войной.
"Закон о нейтралитете запрещает пролеты сторонами конфликта, которые служат военным целям", – говорилось в заявлении.
Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна не будет участвовать в возможной наземной военной операции против Ирана. По его словам, Лондон не позволит втянуть себя в войну, которая разворачивается между США и Тегераном. Глава британского правительства отверг возможность отправки войск в Иран.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!