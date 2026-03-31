"США запомнят": Трамп набросился на Францию за закрытие воздушного пространства для американских военных самолетов

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Францию из-за закрытия воздушного пространства для американских военных самолетов, которые направлялись в Израиль. Политик заявил, что Штаты "запомнят" такое решение союзника.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. Дональд Трамп заявил, что Франция не позволила самолетам с военными припасами, которые направлялись в Израиль, пролетать над своей территорией.

"Франция не позволяла самолетам, направляющимся в Израиль с военными припасами, пролетать над французской территорией. Франция была крайне недостаточна в отношении "иранского потрошителя", который был успешно ликвидирован! США запомнят!!!", – говорится в его заметке.

Напомним, кроме Франции, свое воздушное пространство для американских самолетов закрыли Испания и Швейцария.

В Испании это решение стало следующим шагом после предыдущего отказа разрешить использование совместных военных баз.

"Мы не разрешаем ни использование военных баз, ни использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране", – заявила журналистам министр обороны Маргарита Роблес.

Еще ранее власти Швейцарииотклонили два запроса на пересечение американских разведывательных самолетов. В правительстве заявили, что дальнейшие американские пролеты, превышающие обычные числа, будут отклонены, если их цель не ясна и не связана с войной.

"Закон о нейтралитете запрещает пролеты сторонами конфликта, которые служат военным целям", – говорилось в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна не будет участвовать в возможной наземной военной операции против Ирана. По его словам, Лондон не позволит втянуть себя в войну, которая разворачивается между США и Тегераном. Глава британского правительства отверг возможность отправки войск в Иран.

