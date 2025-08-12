США закроют небо над Анкориджем во время встречи Трампа и Путина: что известно

В США сообщили, что 15 августа закроют небо над городом Анкоридж на Аляске. Там в этот день должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Верхняя граница бесполетной зоны достигнет 5,5 км, ее радиус составит от 10 до 30 морских миль. Об этом сообщило Управление гражданской авиации США (FAA).

Что известно

Согласно извещению FAA, в день встречи Трампа и Путина на Аляске над крупнейшим городом штата, Анкориджем, закроют небо.

Воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто до 5,5 км вверх, радиус бесполетной зоны составит от 10 до 30 морских миль, или же от 5,4 до 16,2 км.

Отменить ограничения планируют в субботу, 16 августа.

Между тем российское независимое издание ASTRA предположило, что борт российского диктатора на Аляску будет лететь через Берингов пролив. Так Кремль планирует избежать пребывания над нейтральными водами и сразу попасть из воздушного пространства РФ в воздушное пространство США.

Что предшествовало

6 августа спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретился с Путиным в Москве, сам президент США заявил о "значительном прогрессе" на пути к завершению российско-украинской войны, якобы достигнутом на этой встрече, а также объявил, где и когда встретится с Путиным лично: такую встречу назначили 15 августа в американском штате Аляска.

После этого Трамп намекнул на обмен территориями между Украиной и Россией: если Киев согласится отдать агрессору одни свои регионы в обмен на другие – это, по версии президента США, принесет "пользу обеим сторонам".

Также он заявил, что попытается вернуть оккупированные Россией территории Украины.

И чем больше приближалась дата встречи, тем больше различных заявлений звучало из Вашингтона. В частности, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что "Трамп изменил правила игры" и что Путин согласился на встречу на Аляске из-за давления.

Говорил Хегсет и об "обмене территориями" – идее, которая, очевидно, очень пришлась по душе действующей администрации Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа Трамп провел брифинг в Белом доме, на котором немало говорил о предстоящей встрече с Путиным и его агрессии против Украины. В ходе брифинга президент США наговорил немало глупостей, в частности что собирается ехать на Аляску "в Россию", что Украина потеряла сотни километров "океанского побережья", а также что российские танки 24 февраля 2022 года были бы в Киеве "за 4 часа", если бы ехали по шоссе, а не "через фермы".

Также Трамп цитировал известного друга Путина в Европе, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который влил в уши президенту США мифы о непобедимости России.

