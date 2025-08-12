Трамп изменил "правила игры": Гегсет заявил, что Путин согласился на встречу на Аляске из-за давления, и заговорил об "обмене территориями"

Российский диктатор Владимир Путин согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом, потому что "чувствует давление". И якобы именно республиканец смог создать благоприятные для этого условия.

Такое мнение высказал глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News. Вместе с тем он намекнул, что на этих переговорах могут быть уступки территориями.

Трамп смог изменить условия и "правила игры"

Министр обороны США выразил убеждение, что раньше никто не мог сделать так, чтобы международный военный преступник встретился с кем-то из лидеров. По его словам, тот "никогда не воспринимал серьезно" предыдущего американского президента Джо Байдена, чего не скажешь о Трампе.

"Он создал условия для возможного переговорного урегулирования, что было его целью с самого начала, на очень сложном поле боя. Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал этого давления. И я думаю, что есть шанс," – прокомментировал Хегсет миссию республиканца.

В то же время он отметил, что во время переговоров Трампа и Путина, запланированных 15 августа на Аляске, могут быть уступки территориями.

"Могут быть обмены территориями, могут быть уступки. Никто не будет доволен, но если кто-то и может это сделать, то это будет президент Трамп", – заявил глава Пентагона.

Когда журналисты поинтересовались у него, будет ли он на Аляске во время этой встречи, Хегсет ответил: "Не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой календарь. Возможно".

Что предшествовало

После визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который будет выдвинут на встрече с Путиным на Аляске и, по его словам, может предусматривать обмен территориями между Украиной и Россией.

Как пояснил сенатор-республиканец Линдси Грэм, республиканец имел в виду, что Украина не сможет сейчас отвоевать все свои территории, но и Россия не способна оккупировать новые земли, поэтому нужен "определенный обмен".

На днях же Трамп снова высказался о предстоящей встрече с Путиным, заявив, что она будет лишь "пробной". Он уверял, что будет пытаться договориться о следующих саммитах, закончить войну и даже вернуть некоторые территории Украины. При этом предупредил, что так же он может и вовсе выйти из переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, мирный план американского лидера Дональда Трампа, который предусматривает передачу России части украинских территорий, вызвал резкую волну критики. В Украине сравнили такую идею с торговлей человеческими жизнями и могилами, ведь ничто не гарантирует, что в будущем РФ не возобновит войну.

