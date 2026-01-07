США втрое увеличат производство ракет для Patriot: заключено семилетнее соглашение

США утроят производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Запланировано увеличение производства самого современного варианта таких ракет с около 600 до 2 000.

Наращивание производства предусмотрено семилетним соглашением Пентагона с компанией-производителем Lockheed Martin. Подробности обнародовали на сайте американского оборонного ведомства.

Что известно

В Министерстве обороны США (с недавних пор – Министерство войны. – Ред.) сообщили о заключении семилетнего соглашения с американским оружейным гигантом Lockheed Martin, что предусматривает увеличение производства ракет-перехватчиков для систем Patriot втрое.

"Это семилетнее рамочное соглашение с Lockheed Martin является прямым результатом новой Стратегии трансформации закупок министерства, представленной министром Питом Хегсетом в его речи "Арсенал свободы" в ноябре", - заявили в ведомстве.

Согласно рамочному соглашению, Lockheed Martin увеличит годовое производство ракет-перехватчиков PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) примерно с 600 до 2000 единиц, в соответствии с ростом долгосрочного спроса на такие перехватчики как у вооруженных сил США, так и у союзников и стран-партнеров.

По словам заместителя министра обороны по вопросам закупок и обеспечения Майкла Даффи, заключенное рамочное соглашение знаменует собой "фундаментальный сдвиг в том, насколько быстро Пентагон расширяет производство боеприпасов, а также сотрудничает с его отраслевыми партнерами".

"Соглашение также согласовывает интересы Lockheed Martin, правительства и налогоплательщиков. Lockheed Martin поддерживает инвестиции для масштабирования необходимого увеличения производства, и одновременно получая выгоду от гарантии долгосрочного растущего спроса на PAC-3 MSE", – отметили в Пентагоне.

