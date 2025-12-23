Находится не в США: первый город в мире получил 100% защиту системами Patriot

Столица Польши Варшава стала первым городом в мире, который получил полную защиту интегрированной системой противовоздушной обороны с применением батарей Patriot и радаров. Система уже работает в полном объеме.

Видео дня

Об этом 18 декабря заявил посол США в Польше Томас Роуз во время брифинга. Информацию озвучили во время официального мероприятия, а видеозапись брифинга опубликовало издание Polska Zbrojna на YouTube.

Томас Роуз подчеркнул, что реализация такого уровня защиты имеет значение не только для Польши, но и для ее союзников и потенциальных противников. Он также отметил, что даже в США полностью интегрированную систему IBCS еще не завершили.

Сигнал для союзников

Посол США назвал завершение развертывания системы четким сигналом для международных партнеров и тех, кто может рассматривать Польшу как цель. По его словам, меняются правила безопасности, а сама Польша выходит на лидерские позиции в сфере противовоздушной обороны. Он отдельно подчеркнул, что интеграция Patriot с системой управления IBCS является уникальной даже по стандартам США.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эти дни заслушал доклады в 3-й варшавской бригаде ракетной обороны в городе Сохачев. Там он подтвердил завершение первого этапа внедрения программы Wisła. Министр обратил внимание, что угрозы с воздуха остаются разнообразными и постоянно меняются.

Как работает система

IBCS собирает данные с различных радаров, формирует единую картину воздушного пространства и анализирует информацию в режиме реального времени. Система помогает операторам быстро принимать решения и определять, какие средства перехвата задействовать и с какой позиции. Это касается как ракет, так и самолетов или других воздушных целей.

Программа Wisła предусматривает создание многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны. В нее входят батареи Patriot среднего радиуса действия, система управления IBCS, а также польские комплексы ближнего действия Pilica и Narew. Соглашение на первый этап реализации, включая поставку Patriot, Польша подписала с США еще в 2018 году.

В рамках программы все эти элементы объединяют в единую сеть. Она должна обеспечить защиту не только отдельных городов, но и всей территории страны, создавая многоуровневый противовоздушный щит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Польша намерена приобрести у Соединенных Штатов Америки сотни ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot на миллиарды долларов. Конгресс США получил запрос на разрешение продажи стране почти 800 ракет PAC-2 GEM-T на сумму чуть менее 6 миллиардов долларов.

Польша была заинтересована в приобретении 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для систем противовоздушной и противоракетной обороны MIM-104 Patriot. Стоимость заказа может составить до $5,8 млрд.