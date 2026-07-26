США впервые сбили иранский "Шахед" с помощью дрона Merops, испытанного в Украине, — сообщают СМИ

Армия США впервые применила американский дрон-перехватчик Merops для уничтожения иранского ударного беспилотника Shahed в ходе боевой операции. Перехват произошел на этой неделе в Кувейте на фоне эскалации напряженности между США и Ираном.

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Использованная система ранее прошла боевую проверку в Украине и стала одним из примеров эффективной борьбы с массированными атаками дронов. Об этом сообщает издание Business Insider.

Военнослужащие армии США в Кувейте на этой неделе зафиксировали как минимум один успешный перехват иранского беспилотника Shahed. Это стало первым случаем боевого применения комплекса Merops американскими войсками.

Комплекс Merops был развернут на Ближнем Востоке еще в марте вместе с подготовленными операторами. Он состоит из радара, пусковой установки, наземного пункта управления и беспилотника-перехватчика стоимостью около 15 тысяч долларов. Аппарат развивает скорость свыше 280 км/ч, использует элементы искусственного интеллекта для работы в условиях активной радиоэлектронной борьбы и уничтожает цель путем прямого столкновения или взрыва вблизи.

Опыт Украины

Merops впервые испытали именно в Украине, где система используется мобильными группами противовоздушной обороны для борьбы с российскими "Шахедами". К ноябрю 2025 года комплекс успешно перехватил более 1000 таких беспилотников.

Журналисты Business Insider побывали в одном из украинских мобильных подразделений ПВО. Оно состоит из семи военных, а часть его бойцов в мирное время работала учителями. Подразделение передвигается на пикапах с крупнокалиберными пулеметами M2 Browning и каждую ночь охотится на российские ударные беспилотники.

Дроны Shahed представляют особую угрозу, поскольку атакуют как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру. Они летят со скоростью более 185 км/ч и несут боевую часть массой около 40 кг.

Для обнаружения воздушных целей украинские мобильные группы используют радары, тепловизоры и визуальное наблюдение. Подготовка операторов также проводится с помощью симуляторов виртуальной реальности, где военные отрабатывают стрельбу из крупнокалиберных пулеметов в различных сценариях атак.

Один из бойцов рассказал журналистам, что главная мотивация его службы — осознание того, что каждый сбитый дрон означает спасенные жизни мирных людей.

Почему это важно

Рост эффективности недорогих дронов-перехватчиков привлек внимание союзников США. После успешного применения в Украине систему Merops уже закупили Польша и Румыния, а Литва объявила о намерении присоединиться к пользователям комплекса для усиления защиты своего воздушного пространства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану в пятницу, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак. Решение было принято после 13 дней непрерывных ударов, однако пока неизвестно, станет ли эта пауза постоянной.

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