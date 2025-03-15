США удалось избежать шатдауна: как голосовали демократы за резолюцию республиканцев

Соединенные Штаты Америки 14 марта избежали шатдауна – остановки финансирования работы правительства. Она бы наступила, если бы Конгресс не проголосовал за очередную временную бюджетную резолюцию до конца прошлых суток.

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Однако в конце концов этого не произошло, так как демократы в Сенате проголосовали за предложенную республиканцами резолюцию, которую ранее критиковали, 62 голосами против 38. Об этом сообщает "Голос Америки".

Сенат США принял законопроект о временных расходах после соответствующего решения Палаты представителей (она проголосовала за него еще в начале этой недели). Таким образом удалось предотвратить частичное прекращение работы правительства и преодолеть оппозицию демократов этой мере.

Законопроект был принят после устранения процедурного препятствия для прекращения дебатов по этой мере, для которого потребовалось не менее 60 голосов.

Демократы в Сенате спорили, поддерживать ли им резолюцию, которая предусматривает финансирование правительства в течение следующих шести месяцев и сокращение общих государственных расходов примерно на 7 миллиардов долларов по сравнению с прошлогодним уровнем.

Лидер меньшинства сенатор-демократ Чак Шумер объявил в четверг, что хотя ему не нравится законопроект, шатдаун был бы "намного худшим вариантом". Это вызвало возмущение среди многих его однопартийцев.

Шумер же подчеркнул, что непринятие законопроекта даст больше полномочий Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Илон Маск.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон выражал уверенность, что Конгрессу на этой неделе удастся принять законопроект о сохранении финансирования правительства до сентября. А если нет – то виноватой в этом, по мнению политика-республиканца, была бы Демократическая партия.

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