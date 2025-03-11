Будет ли шатдаун в США: Джонсон раскрыл детали и перевел вину на демократов

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уверен, что Конгрессу на этой неделе удастся принять законопроект о сохранении финансирования правительства до сентября. А если нет – то виноватой в этом, по мнению политика-республиканца, будет Демократическая партия.

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Намек на это Джонсон сделал в комментарии CNN. Когда его спросили о судьбе законопроекта, он ответил: "Я не думаю, что он будет заблокирован".

Джонсон надеется на позитивное решение уже на этой неделе, потому что "никто не хочет останавливать работу правительства, а мы правим, поступая ответственно, как республиканцы".

"Чаку Шумеру (демократу, лидеру большинства. – Ред.) и демократам в Сенате предстоит поступить правильно, и я не думаю, что они собираются останавливать работу правительства", – добавил Джонсон.

Новый временный закон о финансировании деятельности правительства (CR) был представлен в субботу, 8 марта. Если он получит поддержку, то будет действовать до 30 сентября.

В случае, если Палата представителей примет примет новый документ, он поступит в Сенат. Там некоторым демократам (по меньшей мере семи политикам) придется проголосовать вместе с республиканцами, чтобы обеспечить принятие законопроекта не менее чем 60 голосами и отправить его на подпись президенту.

В противном случае в Соединенных Штатах произойдет т.н. шатдаун – вынужденная пауза в работе отдельных федеральных структур из-за вовремя не утвержденного плана финансирования.

"Все республиканцы должны проголосовать (пожалуйста!) ЗА на следующей неделе. Америку ждут великие дела, и я прошу вас всех дать нам несколько месяцев, чтобы мы дожили до сентября и смогли продолжить приводить в порядок "финансовый дом" страны", – написал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Вашингтон не пригласили на саммит военных представителей более 30 государств, на котором будут обсуждать создание международных сил безопасности для Украины. Мероприятие состоится в Париже 11 марта.

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