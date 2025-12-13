США скрывали некоторые разведданные от Израиля во времена Байдена – Reuters

Представители разведки Соединенных Штатов Америки временно приостанавливали обмен некоторой важной информацией с Израилем во времена администрации Джо Байдена. К таким действиям американцы прибегли из-за беспокойства относительно ведения им войны в секторе Газа.

Видео дня

Это произошло во второй половине 2024 года – тогда США отключили прямую трансляцию с американского беспилотника над Газой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Израиль использовал информацию с этого дрона для поиска заложников и боевиков ХАМАСа. По словам пяти источников издания, приостановка продолжалась по меньшей мере несколько дней.

США также ограничили возможности Израиля использовать определенную развединформацию для поражения важных военных целей в Газе, сообщили два источника.

Такие решения были приняты на фоне усиления беспокойства разведсообщества США относительно количества гражданских жертв в результате военных операций Израиля в Газе. Чиновники были обеспокоены тем, что Шин-Бет, израильская служба внутренней безопасности, жестоко обращалась с палестинскими заключенными.

Источники говорят, что Израиль не предоставил достаточных гарантий того, что он будет соблюдать законы войны при использовании американской информации. Согласно законодательству США, разведывательные службы должны получить такие гарантии, прежде чем делиться информацией с иностранным государством.

"Хотя администрация Байдена придерживалась политики постоянной поддержки Израиля, предоставляя ему разведданные и оружие, решение разведок о неразглашении информации было ограниченным и тактическим, заявили два источника. Чиновники стремились обеспечить, чтобы Израиль использовал американские разведданные в соответствии с законами войны", – сказано в статье.

В Reuters отметили, что им не удалось установить даты принятия этих решений и был ли о них проинформирован тогдашний президент Джо Байден.

Обмен разведывательными данными возобновился после того, как Израиль заверил, что будет придерживаться правил США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа зашли в фазу, которую посредники называют "критическим моментом". Несмотря на снижение уровня насилия после введения перемирия, полноценного прекращения огня до сих пор не достигнуто.

Впоследствии стало известно, что Израиль готовится ко второму этапу плана перемирия в Газе, который предусматривает существенные изменения на территории сектора. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудит реализацию этого этапа с президентом США Дональдом Трампом в конце месяца.

