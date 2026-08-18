США резко наращивают производство ракет Tomahawk: заключен контракт на более чем $20 млрд

Вооруженные силы США заключили с компанией Raytheon (подразделением корпорации RTX) масштабный семилетний контракт на 22,9 миллиарда долларов. Соглашение направлено на резкое увеличение производства крылатых ракет Tomahawk – с нынешних 60 до более 1000 единиц в год – с целью восстановления истощённых арсеналов.

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Об этом 17 августа сообщили в Министерстве обороны США. Там отметили, что контракт был заключен ВМС США, и назвали "Томагавки" важным средством поражения на большие расстояния.

"Министерство призвало промышленность расширить производство боеприпасов, и компания RTX откликнулась на этот призыв. Этот контракт на поставку ракет Tomahawk расширяет наши возможности по оснащению Объединенных сил, гарантируя, что наши военнослужащие всегда будут иметь преимущество в бою", – сказал заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Майкл П. Даффи.

Подробности контракта

Этот контракт позволяет быстро развернуть силы и средства для противодействия современным угрозам, одновременно обеспечивая партнерам из промышленности стабильность, необходимую для расширения штата сотрудников, увеличения производственных мощностей и укрепления цепочек поставок.

Кроме того, он способствует реализации Стратегии трансформации закупок Министерства путем ускорения поставок критически важного вооружения и сокращения сроков выполнения заказов, отметили в ведомстве.

"Гарантия того, что наши Военно-морские и Объединенные силы обладают необходимой разрушительной огневой мощью для сдерживания агрессии и защиты родины, имеет первостепенное значение", – заявил исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Цао.

В отдельном заявлении компания Raytheon отметила, что контракт будет действовать в течение семи лет и позволит увеличить ежегодное производство ракет Tomahawk до более чем 1000 единиц. В настоящее время компания производит лишь 60 ракет в год.

Ракета "Томагавк", запускаемая с моря, является основным оружием надводного флота ВМС и обеспечивает возможность нанесения точных ударов на большие расстояния по наземным целям с кораблей и подводных лодок.

Как пишет Reuters, заключив этот контракт, США спешат пополнить исчерпанные запасы высокотехнологичного оружия. США поставляли крупные партии вооружения союзникам, одновременно используя боеприпасы в конфликте с Ираном, что вызвало обеспокоенность по поводу запасов средств противовоздушной обороны и высокоточного вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство обороны США объявило о заключении двух важных рамочных соглашений в сотрудничестве с компаниями Boeing и RTX. Они направлены на увеличение производства ключевых компонентов ракет Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) и Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA), входящих в систему противоракетной обороны Aegis.

Эти критически важные корабельные ракеты класса "земля-воздух" составляют основу морской противоракетной обороны США как на территории страны, так и за ее пределами.

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