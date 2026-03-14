США рассекретили видео ударов по самолетам в Иране: среди 'трофеев' – российский Ил-76

Центральное командование США опубликовало видео, демонстрирующее удары по военным самолетам, грузовикам и катерам Ирана. На кадрах видно, как авиатехника, в том числе транспортные и патрульные самолеты, уничтожается один за другим.

Среди пораженных целей оказался также российский Ил-76. Соответствующие кадры показала пресс-служба Центрального командования в соцсети Х.

На видео, опубликованном 12 марта, показаны три иранских военных самолета на аэродроме Керман на юго-востоке Ирана, которые подвергаются точечным ударам и полностью сгорают после взрывов.

Среди пораженных самолетов – были транспортный C-130 Hercules, морской патрульный P-3 Orion и российский Ил-76.

Центральное командование США сообщило, что эти удары нанесены по местам дислокации техники в Тегеране, и подчеркнуло, что американские войска не только защищаются от угроз, но и систематически уничтожают военно-воздушные силы Ирана.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что атаки будут продолжаться, пока враг не будет полностью разгромлен.

Иранские воздушные силы в основном располагают устаревшими самолетами американского производства, принятыми на вооружение до Исламской революции 1979 года. Российский Ил-76, который появился среди целей, свидетельствует о попытках Ирана расширить логистические возможности и улучшить транспортные возможности военной авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил нанести более сокрушительный удар по Ирану, если тот предпримет любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив. Он добавил, что США "уничтожат легкодоступные цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана".

