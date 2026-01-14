США приостановили выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию и Иран – Fox News

США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию, Иран и Сомали, из-за пересмотра процедур проверки заявителей. В Госдепартаменте заявляют, что такая мера призвана предотвратить въезд лиц, которые могут стать "бременем для общества".

Видео дня

Приостановление вступит в силу с 21 января и продлится до завершения переоценки процесса обработки иммиграционных документов. Об этом сообщает Fox News.

Госдепартамент США в служебной записке дал консульским сотрудникам указание отказывать в выдаче виз гражданам 75 стран, среди которых Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.

Решение принято в рамках пересмотра процедур проверки и отбора кандидатов, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут зависеть от государственной помощи или стать финансовым бременем для США.

Особое внимание федеральные власти уделяют Сомали из-за скандала с мошенничеством в программах социальной помощи в Миннесоте. В ноябре 2025 года Госдепартамент разослал телеграмму с новыми правилами проверки заявителей, включая оценку состояния здоровья, возраста, знания английского языка, финансового состояния и потенциальной потребности в медицинской помощи.

Заявителям старшего возраста, людям с избыточным весом или тем, кто ранее получал государственную помощь, может быть отказано в выдаче виз. Исключения будут очень ограничены и будут применяться только после прохождения проверки на "общественное бремя".

Представитель Госдепартамента Томми Пигготт отметил, что США воспользуются своими полномочиями, чтобы не допустить въезда лиц, которые могут злоупотреблять государственными программами. Эта практика базируется на положении об "общественной нагрузке", которое существует десятилетиями, но его применение менялось в зависимости от администрации.

Напомним, США прекратят разыгрывать грин-карты, которые дают иностранцам право бессрочно проживать и работать в стране. Соответствующее поручение отдал президент Дональд Трамп после стрельбы в Университете Брауна.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об ужесточении миграционных правил в США. А именно, что соискателям виз из некоторых стран придется вносить до $15 тыс. депозита. Таким образом Белый дом стремится гарантировать отъезд таких людей до окончания срока действия выданных документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!