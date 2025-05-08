США потеряли второй за восемь дней F/A-18 в Красном море: истребитель выкатился за пределы авианосца

Американский истребитель F/A-18E Super Hornet, предназначенный для авианосца USS Harry S. Truman, 6 мая утонул в Красном море. Двое пилотов, катапультировавшись, получили легкие травмы в результате происшествия.

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Это уже второй инцидент с самолетом Военно-морских сил США за чуть более чем неделю. О нем сообщил в комментарии CBS News представитель американского оборонного ведомства.

По его словам, во вторник Super Hornet пытался приземлиться на взлетную палубу корабля, когда не сработал аварийный трос (механизм для задержки истребителя и безопасного его замедления во время посадки), "в результате чего самолет упал за борт".

Оба пилота безопасно катапультировались и были спасены экипажем морского боевого вертолета HSC-11, назначенным к морской эскадрилье.

"Летчиков осмотрел медицинский персонал, который оценил их травмы как незначительные. Никто из персонала палубы не пострадал", – сообщил собеседник.

Напомним, что на прошлой неделе, 28 апреля, американский истребитель F/A-18E Super Hornet вместе с тягачом вылетел за борт авианосца USS Harry S. Truman в Красном море и затонул. Тогда один моряк получил легкие травмы в результате инцидента. Предварительно, он произошел после того, как корабль резко повернул, пытаясь уклониться от ударов беспилотников, запущенных йеменскими хуситами.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что истребитель, который упал в море 6 мая, "не был сбит хуситами".

Что известно о F/A-18

F/A-18 Hornet (с англ. "Шершень") – это американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. Он является основным боевым самолетом ВМС США. Сейчас он снят с производства, однако находится на вооружении США, Канады, Австралии, Испании, Швейцарии, Финляндии, Кувейта и Малайзии. Такие истребители применялись в военных операциях в Ливии, Ираке, бывшей Югославии.

По требованию командования ВМС США при проектировании самолетов F/A-18 большое внимание уделялось их надежности и выживаемости. Небольшие габариты, бездымные двигатели, малая величина эффективной площади рассеивания, слабый уровень инфракрасного излучения и наличие бортовых средств радиоэлектронной борьбы в итоге затрудняют обнаружение и сопровождение самолета врагом. На основе Hornet была создана увеличенная версия F/A-18E/F Super Hornet.

Максимальная скорость истребителя составляет до 1,915 км/ч, а крейсерская – 1,060 км/ч, практический потолок – 15 км, боевой радиус – 720 км, экипаж – один-два человека. Самолеты F/A-18 Hornet вооружены шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan калибра 20 мм с боезапасом в 578 снарядов. Истребитель имеет девять точек подвески общим весом до семи тонн, может нести много видов вооружения, в том числе ракеты класса "воздух – воздух" (AIM-120, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder), "воздух – земля" (AGM-88 HARM, Taurus, Harpoon), неуправляемые бомбы типа Mark 80, CBU-87 и управляемые бомбы, оборудованные JDAM.

Наименование самолета как F-18 было отменено еще в 1982 году и сейчас не является официальным. Оценочная стоимость истребителя составляет $29-60 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года самолет F/A-18 на палубе USS Harry S. Truman был "по ошибке" обстрелян и сбит авианосцем USS Gettysburg над Красным морем. Оба пилота благополучно катапультировались.

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