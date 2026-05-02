США планируют продать союзникам на Ближнем Востоке военной техники на сумму $8,6 млрд – Reuters

Госдепартамент США одобрил ряд крупных сделок по продаже вооружений и военной техники союзникам на Ближнем Востоке. Администрация президента США Дональда Трампа фактически обошла процедуру утверждения Конгрессом и лишь поставила его перед фактом об экспорте оружия на сумму $8,6 млрд.

Видео дня

Крупнейшими получателями помощи станут Израиль, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Reuters.

Основные покупатели и цели поставок

Крупнейшим получателем помощи станет Катар. Для этой страны одобрено обслуживание и пополнение запасов систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot на сумму $4,01 млрд, а также закупка высокоточных систем вооружения APKWS (Advanced Precision Kill Weapon Systems) на сумму $992,4 млн.

Кувейт получил разрешение на приобретение интегрированной системы боевого управления ПВО и ПРО стоимостью около $2,5 млрд.

Для Израиля также была одобрена продажа систем APKWS на сумму $992,4 млн, а для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) аналогичных систем на сумму $147,6 млн.

Обход стандартных процедур

Белый дом использовал чрезвычайные полномочия, чтобы ускорить процесс продажи и обойти стандартную процедуру рассмотрения сделок Конгрессом. Госсекретарь Марко Рубио обосновал это решение возникшей "чрезвычайной ситуацией", требующей немедленных поставок для обеспечения национальной безопасности США и их партнеров в ближневосточном регионе.

По информации госдепартамента, поставки вооружения помогут странам-партнерам сдерживать региональные угрозы и повысят их оперативную совместимость с вооруженными силами США. Основными подрядчиками по контрактам выступят компании BAE Systems (по системам APKWS), а также RTX и Lockheed Martin (по системам ПВО и боевого управления).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!