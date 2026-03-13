США перебросили в Европу половину своих боеспособных B-1: какие преимущества это может дать в контексте войны с Ираном

США за несколько дней перебросили в Европу значительную часть своих боеспособных бомбардировщиков B-1. Самолеты разместили на британской авиабазе RAF Fairford на фоне подготовки к возможным ударам по Ирану.

Видео дня

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на материал Air and Space Forces Magazine и данные из открытых источников. По информации издания, американские военные достаточно быстро нарастили присутствие бомбардировочной авиации в Великобритании.

Развертывание произошло в начале марта после того, как Великобритания согласилась предоставить свои авиабазы для американской операции. В результате на базе уже находится более десятка стратегических бомбардировщиков этого типа.

В материале указано, что первый бомбардировщик прибыл на авиабазу 6 марта, после чего самолеты начали прибывать группами. Всего в течение нескольких дней в Британию перебазировали по меньшей мере 15 стратегических бомбардировщиков, среди них 12 B-1 и еще несколько B-52.

Решение Лондона

Великобритания сначала отказывалась предоставлять свои авиабазы для операции США против Ирана. Но ситуация изменилась после инцидента с беспилотником.

По сообщениям, один из дронов типа Shahed долетел до британской авиабазы на Кипре и попал в ангар с американскими самолетами-разведчиками U-2. После этого Лондон пересмотрел свою позицию и дал согласие на использование баз американскими военными.

После получения такого разрешения США начали быстро наращивать свое авиационное присутствие в Европе. Основным пунктом развертывания стала база RAF Fairford в Великобритании.

Масштаб переброски

Для бомбардировщиков B-1 такое развертывание считается беспрецедентным. Дело в том, что количество боеспособных самолетов этого типа в составе ВВС США ограничено.

Сейчас американские воздушные силы имеют на вооружении 44 бомбардировщика B-1. Один из них был потерян во время аварии при посадке в 2024 году.

Уровень боеготовности этих самолетов оценивается примерно в 47 процентов. Это самый низкий показатель среди стратегических бомбардировщиков США.

Фактически это означает, что американские военные могут рассчитывать менее чем на 21 боеспособный самолет B-1. И более половины этих машин сейчас находится на британской авиабазе.

При этом в издании отмечают, что B-1 имеет несколько важных преимуществ. Прежде всего это большая боевая нагрузка – до 75 тысяч фунтов. Для сравнения, у B-52 этот показатель составляет около 70 тысяч фунтов, а у B-2 – примерно 40 тысяч.

Еще одно преимущество самолета – возможность долго находиться в воздухе. Именно это делает B-1 удобным инструментом для длительных операций на значительном расстоянии от баз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!