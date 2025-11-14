Вчера я написал, что Трампу из-за жуткого падения рейтинга теперь придется начинать войну в Венесуэле, а уже сегодня Пит Хегсет объявил о начале специальной военной операции (ха-ха) "Южное Копье", нацеленной "против наркокартелей".

Именно так в США величают (и не без оснований) правительство Венесуэлы. Оно, кстати, там уже объявило полную мобилизацию: "президент" Мадуро собирается своим населением отбиваться от американской армии.

Короче, война в той или иной форме, похоже, действительно начинается.

Цены на нефть пока сохраняют стабильность. Сегодня утром даже немного упали.