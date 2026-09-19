США могут задержать поставки ракет на 5 лет: партнеры забили тревогу

Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля 2026 года, привела к масштабному расходу высокоточного оружия. Это в свою очередь спровоцировало истощение стратегических арсеналов Пентагона.

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Власти США предупредили союзников о возможной переоценке сроков и задержках в передаче ключевых систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает Bloomberg.

Масштаб истощения американских арсеналов

По имеющимся оценкам, с начала активных боевых действий США потратили в конфликте с Ираном. Более 50% самых современных модификаций ракет Patriot были израсходованы за несколько месяцев. Также почти половина запасов высокоточных ракет и перехватчиков комплексной системы THAAD ушла на перехват иранской баллистики.

Кроме того, американцы использовали почти 33% запасов крылатых ракет Tomahawk и до 66% общего арсенала средств ПРО (согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса с июня 2025 года).

Представители Пентагона признали перед генеральным инспектором, что интенсивное использование боеприпасов привело к дефициту стратегических запасов и обнажило узкие места военной промышленности.

Срывы контрактов в Европе и Азии

Вашингтон смещает приоритеты в пользу восполнения собственных резервов, что уже отразилось на международных обязательствах. В Германии запрос на ускорение поставок ракет Tomahawk и установок Typhon столкнулся с нехваткой мощностей. Производитель Raytheon вряд ли сможет закрыть заказ в течение ближайших 5 лет.

Ряд стран Восточной Европы, полагающихся на американское вооружение, фиксируют переносы графиков поставок. Кроме того, американцы уведомили Японию о задержке поставок ракет Tomahawk на срок до двух лет.

Вместе с тем Саудовская Аравия просит помощи для отражения атак хуситов, но решений о дополнительных поставках пока не принято.

Угроза для Украины перед зимним периодом

Решение Пентагона беречь резервы осложняет попытки Украины получить дополнительные комплексы Patriot перед наступлением зимы. Вопрос укрепления украинской ПВО станет одной из главных тем на предстоящей сессии ООН в Нью-Йорке.

Европейские лидеры намерены просить Вашингтон либо выдать лицензии европейским компаниям для локализации производства Patriot, либо передать Киеву альтернативные решения. Президент Дональд Трамп отметил, что с Украиной обсуждается вариант поставки "гораздо менее совершенной версии" Patriot или передача лицензий союзникам.

Напомним, несколько ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot украинским воинам может передать Польша. Точное количество боеприпасов польская сторона не разглашает, однако известно, что их будет немного. Варшава обсуждает предоставление таких ракет с союзниками по НАТО, в частности с США.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщал, что нашей стране требуется не менее 100 ракет к Patriot ежемесячно, чтобы уверенно отражать российские атаки.

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