США ликвидировали старшего главаря ИГИЛ и его сыновей: детали спецоперации

Американские военные провели операцию в сирийском регионе Алеппо, где ликвидировали высокопоставленного лидера ИГИЛ и двух его взрослых сыновей, связанных с террористической группировкой. Убиты Дийя Зауба Муслих аль-Хардани, а также братья Абдулла Дийя аль-Хардани и Абдул ар-Рахман Дийя Зауба аль-Хардани.

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Пресс-служба ЦЕНТКОМа официально признала операцию. Силы Центрального командования Вооруженных сил США уточнили на платформе X, что солдаты провели рейд в городе Эль-Баб ранним утром 25 июля.

"Эти боевики ИГИЛ представляли угрозу для сил США и коалиции, а также для нового сирийского правительства", – подчеркнули военные.

Трое женщин и трое детей, которые находились в зоне операции, не пострадали.

"Мы продолжим неустанно преследовать террористов ИГИЛ, где бы они ни находились. Террористы ИГИЛ не в безопасности ни там, где они спят, ни там, где действуют, ни там, где прячутся", – заявил генерал Майкл Курилла, командующий ЦЕНТКОМом.

Он подчеркнул, что его ведомство и американские партнеры "стремится к окончательному разгрому террористов ИГИЛ, угрожающих региону, нашим союзникам и нашей стране".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В начале июля Великобритания возобновила дипломатические отношения с новым правительством Сирии после 14-летней паузы.

– В мае президент США Дональд Трамп в рамках визита в страны Ближнего Востока провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Это была первая встреча лидеров двух государств за последние 25 лет.

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