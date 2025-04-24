Новые пошлины Трампа могут отменить: 12 штатов США объединились против президента

Прокуроры ряда штатов США подали коллективный иск в суд, чтобы оспорить новые пошлины президента США Дональда Трампа. Истцы утверждают, что глава государства незаконно подрывает конституционные полномочия Конгресса регулировать внешнюю торговлю.

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Об этом сообщили в NBC. Инициаторами иска в Суд международной торговли США являются генеральный прокурор штата Аризона Крис Мейс и ее коллега из Орегона Дэн Рейфилд, оба представляют Демократическую партию США.

"Заявляя о полномочиях вводить огромные и постоянно меняющиеся пошлины на любые ввозимые в Соединенные Штаты товары, он выберет, по какой-либо причине, которую он считает удобной для объявления чрезвычайной ситуации, президент перевернул конституционный порядок и внес хаос в американскую экономику", – говорится в иске.

Объясняя причины подачи иска, Мейс заявила, что "сумасшедшая тарифная схема Трампа является не только экономически безрассудной, но и незаконной". Генеральная прокурорша штата Нью-Йорк Летиция Джеймс добавила, что пошлины "приведут к увеличению инфляции, безработицы и экономическому ущербу" и что именно конечный потребитель будет платить за высокие налоги на импорт.

"Демократы, такие как Летиция Джеймс, снова предпочитают охоту на ведьм против президента Трампа, а не защиты безопасности и благосостояния своих избирателей, Администрация Трампа по-прежнему отдана использованию своих полных законных полномочий, чтобы противостоять особым чрезвычайным ситуациям, с которыми сейчас сталкивается наша страна. растущему ежегодному торговому дефициту", – заявил представитель Белого дома Куш Десай.

Истцы приводят четыре указа о введении пошлин или повышении уже действующих, которые подписал Трамп. Каждый из указов основывается на Законе США о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который предоставляет президенту полномочия принимать решение о торговле без одобрения Конгресса в рамках объявленных чрезвычайных ситуаций.

"Предполагаемая "необычная и чрезвычайная угроза", определенная президентом Трампом как "чрезвычайная ситуация национального масштаба", не является чрезвычайной ситуацией. Они также не чрезвычайны или даже необычны", - говорится в иске.

Прокуроры отмечают, что без надлежащего обоснования администрация Трампа нарушает "полномочия Конгресса устанавливать и собирать налоги, пошлины, сборы и акцизы", что прописано в статье 1 Конституции США.

Как сообщал OBOZ.UA, начатая администрацией Дональда Трампа торговая война будет иметь последствия для всех стран мира – не станет исключением и Украина. Впрочем, кроме очевидных угроз для экономики страны, новые пошлины США несут возможность для украинских производителей – в частности, из-за удешевления топлива и потенциального увеличения спроса на украинскую продукцию.

Ранее старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай прогнозировал рост в Украине цен на американские автомобили, электронику, технику и другие товары из США, содержащие импортные комплектующие. Эксперты ожидают общего проинфляционного эффекта и давления на украинский рынок.

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