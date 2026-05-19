США и Израиль готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану на этой неделе – NYT

Соединенные Штаты и Израиль готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану уже на этой неделе. На фоне затягивания переговоров по ядерной программе Тегерана президент СШАДональд Трамп выступил с новыми жесткими угрозами в адрес иранских властей.

Об этом сообщил The New York Times. По данным издания, Вашингтон и Тель-Авив проводят самую масштабную подготовку к новой фазе операции с момента объявления перемирия в прошлом месяце.

Трамп пригрозил Ирану новой войной

В воскресенье, 17 мая, Дональд Трамп опубликовал заявление в соцсетях, в котором призвал Иран "двигаться быстрее" в переговорах с США.

"Или ничего не останется. Часы тикают", – написал американский президент.

При этом конкретного дедлайна Трамп не назвал. Издание отмечает, что за последние два месяца он уже неоднократно делал подобные заявления, однако пока не переходил к новым военным действиям.

Переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном остаются заблокированными уже несколько недель. Иран отказывается соглашаться на американские требования по существенному ограничению обогащения урана и прекращению попыток блокирования Ормузского пролива.

Ситуация вокруг пролива уже привела к нестабильности на энергетических рынках и резкому росту цен на нефть.

В понедельник, 18 мая, Иран заявил, что передал США новое встречное предложение через посредничество Пакистана.

Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, комментируя угрозы Трампа, заявил: "Не волнуйтесь, мы очень хорошо знаем, как отвечать".

США и Израиль готовят возможное возобновление операции

По данным издания, Пентагон уже рассматривает сценарий возобновления операции "Эпическая ярость", которая была приостановлена после объявления перемирия.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что регулярно контактирует с Трампом по ситуации вокруг Ирана.

"Мы внимательно следим за Ираном. Мы готовы к любому сценарию", – сказал Нетаньяху.

Двое ближневосточных чиновников на условиях анонимности сообщили изданию, что США и Израиль в последние дни значительно активизировали подготовку – крупнейшую с момента объявления перемирия – к возможному возобновлению атак на Иран уже на этой неделе.

США ищут способы давления на Иран

Война между Израилем, США и Ираном началась в конце февраля после совместной американо-израильской атаки на иранские объекты, которая втянула в конфликт значительную часть Ближнего Востока.

Несмотря на перемирие, Вашингтон и Тель-Авив продолжают искать способы заставить Иран согласиться на новые условия по ядерной программе.

Издание отмечает, что одни только авиаудары вряд ли способны заставить Тегеран пойти на уступки. Среди возможных сценариев рассматривают даже специальную операцию для захвата запасов высокообогащенного урана, однако такой вариант связан с высокими рисками для американских военных.

Последний месяц администрация Трампа делала ставку преимущественно на политическое и экономическое давление.

США также кратковременно запускали операцию "Проект Свобода" для сопровождения судов через Ормузский пролив, однако ее быстро приостановили ради продолжения переговоров с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп планировал нанести военный удар по Ирану во вторник, 19 мая, но передумал. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

