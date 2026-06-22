США и Иран провели первый раунд мирных переговоров в Швейцарии: удалось ли прийти к соглашению

США и Иран завершили первый раунд переговоров в Швейцарии. По итогам встречи стороны договорились продолжить технические переговоры и запустить новые механизмы взаимодействия.

Видео дня

Посредники из Катара и Пакистана назвали встречу позитивной и конструктивной. Для сопровождения процесса урегулирования создается Комитет высокого уровня, который будет контролировать дальнейшее посредничество между сторонами. Об этом говорится в совместном заявлении Государства Катар и Исламской Республики Пакистан.

По данным CNN, налаживается отдельный канал связи по вопросу Ормузского пролива. Технические переговоры между представителями США и Ирана продолжатся на этой неделе в Швейцарии.

Вместе с тем переговоры сопровождались напряжёнными моментами. Президент США Дональд Трамп ранее вызвал недовольство главного иранского переговорщика после угроз в адрес делегации Тегерана.

В интервью Fox News глава Белого дома заявил, что США могут возобновить бомбардировки Ирана и "взять под контроль" Ормузский пролив, если сторонам не удастся достичь соглашения.

Отдельной темой переговоров стал конфликт в Ливане. США и Иран договорились создать "группу по деэскалации" при содействии Катара и Пакистана, чтобы обеспечить прекращение военных операций в стране.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке состоялись контакты между делегациями США и Ирана при участии посредников из Катара и Пакистана. Первый раунд завершился на напряженной ноте: американский президент публично пригрозил Тегерану захватом Ормузского пролива, после чего спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о "отчаянии" Вашингтона.

Также OBOZ.UA сообщал, что 20 июня Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. Среди причин, перечисленных иранским режимом, в частности, было нарушение первого пункта соглашения о прекращении огня со стороны Соединенных Штатов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!