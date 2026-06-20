Иран вновь перекрыл Ормузский пролив и обвинил США

В субботу, 20 июня, Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. Среди причин, названных руководством страны, в частности, и нарушение первого пункта соглашения о прекращении огня со стороны Соединённых Штатов.

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Об этом сообщили в Центральном штабе объединенного военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия". В то же время американский вице-президент Джей Ди Венс в эфире Fox News заявил, что подтверждений фактического перекрытия судоходного пути пока нет.

Что заявила иранская сторона

В военном командовании Ирана заявили, что Ормузский пролив будет закрыт для судоходства в ответ на нарушение Вашингтоном обязательств по первому пункту меморандума о прекращении войны.

Также своё решение в Тегеране объяснили продолжающимися нарушениями режима прекращения огня на юге Ливана и действиями израильской стороны, которые там называют враждебными. Отдельно в Иране упомянули о гуманитарных последствиях конфликта и отказе от вывода войск с территорий южного Ливана.

"Подчеркиваем, что этот шаг является лишь первым ответом на нарушение врагом своих обещаний. В случае продолжения агрессии будут спланированы и предприняты следующие шаги, чтобы заставить врага соблюдать свои обязательства", – подчеркнули в Центральном штабе "Хатам аль-Анбия".

Напомним, 15 июня стало известно, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Подписание меморандума станет началом 60-дневных переговоров о завершении войны.

Уже 18 июня высокопоставленный представитель американской администрации обнародовал полный текст меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Документ объявляет войну законченной, обязывает Иран открыть Ормузский пролив, а США – отменить санкции и разрешить Ирану продавать нефть. Отдельно в меморандуме определены масштабные экономические стимулы для Исламской Республики, в частности, отмена санкций и размораживание активов.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка сомневается в том, что Иран действительно готов пойти на реальные уступки в ядерной сфере в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть направлены лишь на получение односторонней выгоды.

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