США и Эквадор начали совместную военную операцию против наркотеррористов: что известно

Соединенные Штаты и Эквадор 3 марта 2026 года официально объявили о начале масштабной совместной военной операции, направленной на ликвидацию наркокартелей. Целью американских и эквадорских вооруженных сил станут боевики, которые классифицируются обеими странами как наркотеррористические организации.

Операция является частью более широкой кампании США под названием Operation Southern Spear ("Южное копье"), инициированной администрацией президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Южное командование США.

Военная операция США в Эквадоре

Американское военное командование заявило, что эти операции являются ярким примером приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом. В США отметили, что намерены ликвидировать организации, которые долгое время сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария.

"Мы высоко оцениваем непоколебимую приверженность эквадорских вооруженных сил этой борьбе, их мужество и решимость, проявленные в ходе непрерывных действий против наркотеррористов в своей стране", – заявил командующий Южным командованием США генерал Фрэнсис Донован.

Подробности операции "Южное копье"

Основной удар направлен против группировок "Лос-Лобос" (Los Lobos) и "Лос-Чонерос" (Los Choneros), которые официально признаны США иностранными террористическими организациями. В отличие от предыдущих этапов, которые ограничивались морскими перехватами в Карибском море и Тихом океане, текущая фаза включает координацию наземных операций. Военные планируют выявлять и уничтожать лаборатории и логистические базы картелей в джунглях.

Эквадор уже более года находится в состоянии "внутреннего вооруженного конфликта" с картелями. Ситуация обострилась после побега лидеров банд из тюрем и волны насилия в городах. Совместная операция с США знаменует собой переход от полицейских мер к полноценным военным ударам.

