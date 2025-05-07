Администрация Трампа предлагала Украине принять депортированных из США мигрантов – WP

В конце января 2025 администрация президента США Дональда Трампа настоятельно призывала правительство Украины принять неопределенное количество депортированных из США граждан других стран. Чрезвычайный запрос иллюстрирует агрессивную попытку Белого дома найти добровольных партнеров, которые примут депортированных людей.

Видео дня

При этом неизвестно, как официальные лица в Киеве отреагировали на предложение США. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Украинский дипломат сообщил посольству США только о том, что ее правительство предоставит ответ, как только сформулирует позицию, согласно документам, которые показывают, что аналогичные предложения были направлены ряду других стран. Украина не принимала граждан третьих стран из США, и нет никаких признаков того, что Киев серьезно рассматривал американское предложение.

Два украинских чиновника, знакомых с этим вопросом, заявили, что эта тема никогда не достигала высшего уровня правительства. Один из чиновников сказал, что ему неизвестно о каких-либо "политических требованиях", выдвинутых Соединенными Штатами относительно их желания, чтобы Украина принимала депортированных.

В заявлении Госдепартамента говорится, что постоянное взаимодействие с иностранными правительствами "имеет жизненно важное значение для сдерживания незаконной и массовой миграции и обеспечения безопасности границ". Такая политика администрации Трампа свидетельствует о попытке президента США резко расширить депортации, поскольку он стремится перевернуть иммиграционную политику страны с помощью нетрадиционных средств.

Риторика Трампа неоднократно сигнализировала о его готовности использовать зависимость Украины от военной помощи США. Напряжение достигло пика в конце февраля, когда в Овальном кабинете произошел примечательный спор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В документах, изученных WP зафиксировано, как украинский дипломат сообщил своим американским коллегам, что, хотя у Украины есть "надежная история принятия возвращения своих граждан после высылки их Соединенными Штатами", правительство в Киеве сталкивается с преобладающей реальностью "чрезвычайных ситуаций военного времени". Бывшие официальные лица США заявили, что диалог между США и Украиной по вопросу депортаций был необычным и не являлся частью обычной дипломатической переписки.

Напомним, в США окружной судья Джеймс Боасберг пришел к выводу, что есть "достаточные основания" для привлечения администрации Дональда Трампа к уголовной ответственности за нарушение приказа о депортации. Речь идет о выдворении из Штатов вероятных членов венесуэльской банды.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил о планах запустить новую программу для мигрантов. Речь идет о так называемой самодепортации – варианте, при котором мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!