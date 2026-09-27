США готовятся к вторжению на Кубу – медиа

В Резерве армии США изучают возможность обеспечения Южного командования войск полицейскими силами, медицинским персоналом и другими вспомогательными подразделениями в течение следующих четырех месяцев. Эти планы якобы касаются продолжения военного планирования, направленного против Кубы.

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Об этом со ссылкой на источники заявили журналисты CBS News. Они получили доступ ко внутренним сообщениям армии, а также пообщались с несколькими американскими чиновниками.

Никаких прямых указаний на предстоящее вторжение или приказов о развертывании СМИ не обнаружило. Впрочем, усиление Южного командования происходит на фоне все более жесткого экономического давления на Кубу и призывов администрации Дональда Трампа к политическим реформам в Гаване.

В сообщении не указывается, сколько именно дополнительных войск потребуется Южному командованию. Отметим, что его зона ответственности охватывает Центральную и Южную Америку, включая Карибский бассейн. Также не уточняется, куда конкретно будут направлены эти силы и какую операцию они будут поддерживать.

В документе, с которым ознакомилось CBS News, штаб Резерва армии США обращался к подчиненным командованиям с просьбой предоставить данные о шести типах формирований, которые будут подпадать под юрисдикцию Южного командования. Эти подразделения "возможно, понадобятся через 90–120 дней". Руководство приказало передать соответствующую информацию до 25 сентября.

Среди вышеупомянутых шести типов формирований есть батальон боевого обеспечения, специализирующийся на координации логистики, а также инженерный батальон. Также речь идет о создании экспедиционного командования обеспечения, которое будет контролировать логистику на всем театре военных действий.

Предусматривается создание медицинской бригады для командования и координации медподразделений, а также передового реанимационно-хирургического отряда для оказания неотложной хирургической и травматологической помощи. Еще один пункт – создание бригады военной полиции. Эта группировка обычно контролирует силы, ответственные за безопасность, содержание под стражей и другие правоохранительные миссии.

Что предшествовало

Ранее в этом году американские войска провели разведывательные операции на морском дне и морских подступах к Кубе, сообщили CBS News несколько американских военнослужащих.

Кроме того, подразделения ВВС США были приведены в состояние повышенной готовности и якобы получили приказ подготовить личный состав к возможному развертыванию. Однако эти планы не были реализованы.

Журналисты отметили, что "утаивают от публикации определенные детали, которые потенциально могут подвергнуть опасности американских военнослужащих".

В Нью-Йорке во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация стремится к "фундаментальным изменениям" на Кубе, и предсказал, что коммунистическое правительство "падет" и "на Кубу придет свобода". Кубинская делегация покинула зал во время его выступления.

Трамп также сообщал, что госсекретарь Марко Рубио "ведет углубленные переговоры" с Гаваной, и пообещал, что Соединенные Штаты не позволят иностранным противникам укреплять свои позиции "на нашем собственном пороге".

Как писал OBOZ.UA:

– Источники издания The New York Times утверждают, что администрация Дональда Трампа ищет среди нынешних и бывших кубинских чиновников потенциального лидера, который мог бы возглавить страну и сотрудничать с Соединенными Штатами. Американская разведка при этом предупреждает, что среди вероятных преемников преобладают представители жестких политических фракций.

– Ранее глава Белого дома назвал Кубу "государством, которое потерпело крах". "Там можно было бы построить прекрасные курорты. Мы займемся этим, как только закончим войну с Ираном", – заявлял Трамп.

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