'Государство краха': Трамп пригрозил Кубе и пообещал заняться ею после Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба является "государством, которое потерпело крах", а Соединенные Штаты хотят видеть ее "хорошо управляемой страной". Также американский лидер высказался о будущем острова и отрицает, что новые санкции США направлены на ускорение его упадка.

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Об этом заявил Трамп в Белом доме, его слова приводит Reuters. Во время разговора с представителями СМИ президент США ответил на вопросы о ситуации на Кубе и отметил, что, по его мнению, страна уже фактически находится в состоянии краха.

Отвечая на вопрос журналистов о том, близка ли Куба к краху, Трамп сказал: "Она уже якобы развалилась".

Также он заявил, что Куба имеет "прекрасную землю" и значительный потенциал для развития.

"Там можно было бы построить прекрасные курорты. Мы займемся этим, как только закончим войну с Ираном. Я люблю делать одно дело за раз", – сказал президент США.

Новые заявления

Комментарии Трампа прозвучали после того, как Соединенные Штаты ввели новые санкции против кубинских деятелей. В то же время он отрицает, что эти ограничения имеют целью ускорить крах Кубы.

"Мы просто хотим, чтобы это была хорошо управляемая страна", – заявил Трамп.

Он также охарактеризовал нынешнюю ситуацию на острове, заявив, что страна сталкивается с острыми экономическими трудностями.

"Страна голодает, у нее нет энергоносителей, нет нефти, нет денег, у нее нет ничего", – сказал президент США.

Как сообщал OBOZ.UA:

В США официально выдвинули уголовные обвинения бывшему президенту Кубы 94-летнему Раулю Кастро из-за сбития двух американских самолетов в 1996 году. Американские власти инкриминируют ему убийство граждан США и заговор с целью их ликвидации. Обвинение Кастро может стать основанием для силовых действий.

Администрация президента США Дональда Трампа может перейти к военным действиям против Кубы после того, как экономическое давление не дало ожидаемых результатов. В Вашингтоне все серьезнее обсуждают возможность силового сценария – от точечных ударов до полномасштабной операции.

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