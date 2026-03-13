США дают до $10 млн за информацию о Моджтабе Хаменеи и других лидерах иранского режима: полный список

Соединенные Штаты Америки объявили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и топ-чиновниках Корпуса стражей Исламской революции. Такие средства предлагает программа Rewards for Justice (RFJ) Государственного департамента США.

На сайте Rewards for Justice отмечается, что вознаграждение можно получить за данные о ключевых лидерах КСИР и его составных частей. Отмечается, что эти лица командуют и руководят различными элементами КСИР, который планирует, организует и осуществляет террористические акты по всему миру.

В рамках этого предложения вознаграждения RFJ ищет информацию о таких лицах:

– Моджтаба Хаменеи, верховный лидер Ирана;

– Али Асгар Хеджази, заместитель руководителя аппарата офиса верховного лидера (SLO);

– секретарь Совета обороны Ирана;

– советник верховного лидера;

– генерал-майор Яхья Рахим Сафави, военный советник SLO;

– начальник военного офиса SLO;

– Али Лариджани, советник Хаменеи, секретарь SLO и Высшего совета национальной безопасности;

– бригадный генерал Эскандар Момени, министр внутренних дел Ирана;

– Эсмаил Хатиб, министр разведки и безопасности;

– командующий КСИР.

В Rewards for Justice отмечают, что КСИР, часть вооруженных сил Ирана, играет центральную роль в использовании Тегераном терроризма как ключевого инструмента государственного управления.

"Кроме того, КСИР создавал, поддерживал и руководил другими террористическими группами. КСИР отвечает за многочисленные нападения, направленные на американцев и американские объекты, в частности те, в результате которых погибли граждане США. С момента своего основания в 1979 году КСИР сыграл существенную роль в осуществлении внешней политики Ирана. Сейчас группа контролирует крупные сегменты экономики Ирана и имеет влияние на внутреннюю политику Ирана", – сказано в сообщении.

15 апреля 2019 года Государственный департамент США признал КСИР, включая силы "Кудс", иностранной террористической организацией.

Как сообщал OBOZ.UA, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение и, вероятно, имеет увечья, заявил министр обороны США Пит Хегсет. Он поставил под сомнение способность Хаменеи управлять страной после почти двух недель атак США и Израиля на Иран.

