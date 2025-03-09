Рубио точно поедет в Саудовскую Аравию для переговоров с украинской делегацией: подробности от Госдепа

В Государственном департаменте США подтвердили визит государственного секретаря Марко Рубио в Саудовскую Аравию. Он будет находиться там с 10 по 12 марта и примет участие в переговорах с украинской делегацией.

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Как сообщила представитель Государственного департамента США Темми Брюс, Рубио "отправится в Джидду для переговоров с украинскими коллегами, чтобы поддержать президентскую инициативу по прекращению российско-украинской войны".

Она добавила, что находясь в Джидде, Рубио также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, чтобы обсудить "пути продвижения общих интересов в регионе и укрепление американо-саудовских отношений".

По ее словам, уже с 12 по 14 марта госсекретарь будет находиться в Шарлевуа, Канада, на встрече со своими коллегами-министрами иностранных дел стран "Большой семерки".

"Участие Рубио будет способствовать интересам США по миру и безопасности, стратегическому сотрудничеству и глобальной стабильности. Обсуждения будут сосредоточены на конфликтах на Ближнем Востоке и Европе, сотрудничестве в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе и стабильности в Западном полушарии", – заявила Брюс.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с США в Саудовской Аравии по установлению мира. Он выразил уверенность, что встреча будет результативной и рассказал, что в украинскую делегацию добавлен еще один участник переговоров – чтобы "украинские интересы были учтены, как нужно".

По данным Bloomberg, РФ готова обсудить с США "временное перемирие в Украине", но руководство оккупантов будет настаивать на установлении "параметров возможной миротворческой миссии" в Украине. Москва не примет присутствие войск НАТО на украинской территории, однако не против того, чтобы "нейтральные" страны, например Китай, размещали свои силы.

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