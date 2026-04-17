Создали искусственный кризис: Мадьяр обвинил Орбана в тайной помощи Фицо

Правительство бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, сговорившись с премьером Словакии Робертом Фицо намеренно направляло нелегальных мигрантов к словацкой границе. Цель таких действий – создание миграционного кризиса, который должен был помочь Фицо получить поддержку на парламентских выборах.

Об этом во время выступления заявил лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр. По словам Мадяра, правительство Орбана договорившись с Фицо организованно направляло потоки нелегальных мигрантов к словацкой границе.

Также Мадьяр заявил, что венгерские власти досрочно освободили 2200 осужденных переправщиков, из-за чего, по его мнению потоки мигрантов выросли.

Что ответили на обвинения

Министерство внутренних дел Словакии отвергло обвинения. В ведомстве их назвали попыткой оппозиции скрыть собственную неэффективность. Также добавили, что нынешняя власть обеспечила безопасный транзитный статус страны, в отличие от предыдущего правительства.

На фоне этих заявлений словацкая оппозиция, в частности партии "Прогрессивная Словакия", "Демократы" и "Движение Словакия", требует от Фицо немедленных объяснений. Депутат Ярослав Спишак назвал такие действия "циничной игрой с безопасностью граждан" и заявил, что прекращение миграционного кризиса после выборов могло быть результатом договоренностей между политиками, а не работы правоохранителей.

Лидер партии "Демократы" Ярослав Надь заявил о возможности уголовного преследования, если заявления подтвердятся. В то же время бывший министр внутренних дел Роман Микулец отметил, что миграционный кризис 2023 года был сознательно создан для предвыборных целей.

Напомним, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в среду, 15 апреля, встретился с президентом страны Тамашем Шуйоком. Они обсудили передачу власти, и Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку.

