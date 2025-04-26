СМИ: США запустили секретную гиперзвуковую ракету Dark Eagle

Армия США провела испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle. Накануне запуска для морского и воздушного пространства на мысе Канаверал (Флорида) были разосланы запретительные уведомления.

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Испытание состоялось на следующий день после того, как оружие получило свое официальное название, отсылающее к национальной птице Америки. Об этом сообщает Министерство обороны США.

По заявлениям американских военных, новая система вооружения предназначена для "дезинтеграции возможностей противника". В Пентагоне отметили, что название Dark Eagle отдает дань уважения орлу – мастеру-охотнику, известному своей скоростью, скрытностью и ловкостью.

Исполняющий обязанности помощника министра обороны по закупкам, логистике и технологиям Патрик Мейсон заявил, что гиперзвуковое оружие усложнит расчет решений противников и усилит сдерживание. Высокопоставленный чиновник отметил, что скорость, точность и универсальность новой ракеты соответствуют новому популярному названию Dark Eagle.

Также в Пентагоне добавили, что управление оперативных возможностей и критических технологий армии США и Программы стратегических систем ВМС США объединились для быстрого развертывания наземных и морских вариантов гиперзвуковой оружейной системы, которые будут соответствовать критически важным совместным потребностям ведения боевых действий. Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных испытаний позволяют службам придерживаться более агрессивных сроков поставки и экономить средства.

В соцсетях отмечают, что испытания ракеты 25 апреля стали частью усилий по развитию гиперзвуковых возможностей США. Ракета продемонстрировала точность и достигла скорости, превышающей 5 Махов. Dark Eagle, разработанная в рамках программы Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), предназначена для поражения важных целей с непревзойденной точностью и минимальным временем предупреждения, что повышает стратегическое сдерживание армии США.

Напомним, в ночь на 24 апреля российская террористическая армия атаковала Киев различными средствами нападения – дронами-камикадзе, крылатыми и баллистическими ракетами. Для убийства мирных жителей Украины путинские войска применили в том числе северокорейскую ракету KN-23.

Ранее сообщалось, что россияне начали использовать для ударов по Украине новые беспилотные аппараты "Бандероль". В частности, такие дроны применяются для атак на Одесскую область.

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