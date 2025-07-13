СМИ: президента Ирана ранили во время атаки Израиля в июне

Президент Ирана Масуд Пезешкиан мог получить ранение во время 12-дневной войны Израиля и Ирана в июне 2025 года. По предварительным данным, он якобы получил ранения ноги во время обстрела Высшего совета национальной безопасности.

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В Тегеране жалуются, что израильская армия умышленно выбрала целью Пезешкиана и пыталась его ликвидировать. Об этом сообщает информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции

По данным иранских СМИ, утром 16 июня на нижних этажах здания в Тегеране проходило заседание Высшего совета национальной безопасности, в котором приняли участие главы трех ветвей власти и другие высокопоставленные иранские чиновники. В этот момент Израиль выпустил шесть ракет или бомб, нацелившись на входы и выходы здания.

При этом атака была задумана так, чтобы быть похожей на операцию по ликвидации бывшего главаря ливанской организации "Хезболла" Хасана Насраллы. Источники Fars рассказали, что авиация ЦАХАЛ выпустила шесть снарядов по входам и выходам здания, чтобы заблокировать пути эвакуации и перекрыть приток воздуха.

Информационное агентство добавило, что после взрывов на этаже, где проходила встреча, отключилось электричество, однако присутствовавшие на встрече должностные лица смогли покинуть здание, воспользовавшись аварийным люком. Согласно этому отчету, некоторые люди, включая Пезешкиан, во время эвакуации получили поверхностные травмы ног.

Стоит отметить, что во время недавней войны между Исламской Республикой и Израилем были убиты ряд высокопоставленных военных командиров, а также экспертов по ядерной программе Ирана.

Напомним, Иран подтвердил, что получил сигналы от Соединенных Штатов относительно возможного возобновления ядерных переговоров. В то же время Тегеран не спешит с ответом и изучает варианты относительно формата, времени и места переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран во время 12-дневной войны нанес удары по пяти важным израильским военным объектам. Эту информацию удалось установить на основе спутниковых радарных снимков для выявления повреждений от бомб в зонах боевых действий, которые ранее не публиковались из-за цензуры в Израиле.

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