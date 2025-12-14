Следующий теракт может произойти в Европе? В Израиле предупредили о возможной опасности во время ханукального концерта в Амстердаме

Израильский национальный центр по борьбе с антисемитизмом предупредил о возможной опасности во время ханукального концерта в Амстердаме. Событие должно состояться в воскресенье 14 декабря.

Опасения относительно проведения мероприятия вызваны намерениями антиизраильских протестующих организовать акции поблизости. Об этом сообщает Isranews.tv.

В материале отмечается, что предупреждение центра, действующего под эгидой Министерства по делам диаспоры и противодействия антисемитизму, касается намерений антиизраильских и радикально левых групп провести акции протеста возле Королевского концертного зала – Концертгебау.

Ранее Палестинская община Нидерландов и движение "Глобальный марш в Газу" объявили о планах выступить против участия в концерте кантора Шая Абрамсона, который также служит в Армии обороны Израиля. Из-за этого мероприятие в Концертгебау было отменено, однако в прошлом месяце после судебного разбирательства и серии протестов концерт был перенесен.

В Национальном центре по противодействию антисемитизму отметили, что запланированные демонстрации имеют высокий уровень риска. По результатам анализа онлайн-активности ожидается участие нескольких сотен протестующих, при этом акции будут проходить с разрешения полиции.

"К предупреждениям ведомства следует особенно прислушиваться в период праздника Ханука, поскольку во многих странах запланированы массовые ханукальные мероприятия. А для антисемитов – это повод для террористических атак", – отмечается в статье.

Что такое Ханука

Это религиозный праздник, который ежегодно во второй половине декабря отмечают евреи во всем мире. Он длится восемь дней и посвящен чуду повторного освящения Иерусалимского храма во II веке до нашей эры. В этом году празднование приходится на период с 14 по 22 декабря.

Центральным символом Хануки является девятисвечник – ханукия. Каждый вечер в нем зажигают новую свечу и постепенно доводят их количество до восьми, тогда как девятая служит для зажигания остальных. В эти дни семьи собираются за праздничным столом, угощаются традиционными блюдами, читают Тору и поют религиозные песни.

Праздник напоминает о событиях освободительной борьбы под предводительством Маккавеев, которые очистили храм от греко-сирийских завоевателей, пытавшихся навязать язычество. По преданию, небольшого количества храмового масла хватило на восемь дней вместо одного, что стало символом триумфа света над тьмой и добра над злом.

Как писал OBOZ.UA, в Австралии 14 декабря произошел теракт, во время которого двое нападавших открыли огонь по людям, праздновавшим Хануку на пляже в Сиднее. Известно по меньшей мере о 12 погибших и около 60 раненых. Как утверждали очевидцы, террористы сделали "по меньшей мере 50 выстрелов".

