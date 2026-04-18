Сколько британцев поддерживают возвращение в ЕС через 10 лет после Brexit: опрос

В Великобритании растет поддержка идеи возвращения в Европейский Союз через десять лет после референдума о Brexit. Полное восстановление членства сейчас поддерживают более половины избирателей.

Об этом говорится в исследовании Best for Britain, которое отражает настроения избирателей через 10 лет после референдума по Brexit. Результаты опроса приводит Guardian.

По результатам опроса, 53% британцев выступают за полное возвращение в ЕС, а не только к единому рынку. При этом 61% респондентов в целом поддерживают нынешний курс правительства в отношениях с Евросоюзом, однако лишь 19% делают это решительно.

Издание отмечает, что уровень поддержки возвращения в Евросоюз отличаетсяв зависимости от политических предпочтений.

Так, среди избирателей Лейбористской партии поддержка составила 83%, среди либерал-демократов — 84%, а среди "зеленых" — 82%. В то же время среди сторонников Консервативной партии возвращение поддерживают 39%, а среди избирателей Reform UK — только 18%.

Опрос приурочен к десятой годовщине референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Что такое Brexit

Brexit – это процесс выхода Великобритании из Европейского Союза, который начался после референдума в 2016 году.

Тогда большинство избирателей поддержали идею выхода из ЕС. Кампанию за Brexit активно продвигал, в частности, бывший премьер-министр Борис Джонсон.

Официально Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года. С тех пор вопрос эффективности этого решения остается предметом активных политических дискуссий в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск считает Brexit Великобритании одной из самых больших ошибок в европейской истории. Сейчас, по его словам, это становится все более очевидным.

