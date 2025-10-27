'Кэмерон был очень откровенным': Туск назвал 'одну из самых больших ошибок' Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает Brexit – выход Великобритании из Евросоюза – одной из самых больших ошибок в европейской истории. Сейчас, по его словам, это становится все более очевидным.

Об этом Туск сказал в интервью The Sunday Times, отметив, что никогда не изменит своего мнения о Brexit. Сегодня его разочарование в Великобритании из-за того, что она лишила Польшу одного из самых сильных и ближайших союзников в блоке, является если не большим, то по крайней мере таким же сильным, как и тогда.

"Я хорошо понимаю, что означает Европа с точки зрения ценностей и принципов. И Великобритания не только является ее частью, она является ее источником. Когда в начале 90-х годов мы здесь, в Польше, обсуждали наше будущее членство в ЕС, одним из самых весомых аргументов в пользу вступления Польши в ЕС был тот факт, что Великобритания была его частью", – отметил Туск.

Он говорит, что все еще любит и уважает Дэвида Кэмерона, бывшего премьера Великобритании, который организовал референдум о британском членстве в Европейском союзе. Однако Туска удивляет, как его старый друг мог так легкомысленно поставить на карту судьбу нации.

"Я не собираюсь никого обвинять, потому что это было независимое решение ваших граждан. Но Кэмерон был со мной очень откровенен. Он был абсолютно уверен, что выиграет референдум, и это было одной из самых больших ошибок в нашей истории – организовать референдум с иллюзией, что он обязательно выиграет, а причина для этого была очень незначительной", – сказал польский политик.

Об этом Кэмерон сказал Туску перед парламентскими выборами в Великобритании 2015 года.

"Да, давай сделаем это. Я чувствую себя вполне уверенно, потому что буду вынужден создать коалицию с либеральными демократами, и они заблокируют референдум, без проблем". Но консерваторы одержали убедительную победу. В коалиции не было либералов. Такой небольшой просчет имел такие огромные негативные последствия... Этот расчет был абсолютно неоправданным", – считает Туск.

