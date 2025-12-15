Сколько американцев недовольны работой Трампа: результаты опроса: результаты опроса

Большинство взрослых граждан США считают, что страна движется по неправильному пути. На этом фоне в 2025 году рейтинг одобрения президента Дональда Трампа несколько снизился, в частности среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again, англ. – "Сделаем Америку снова великой").

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News Decision Desk Poll. Исследование провели среди взрослых американцев на платформе SurveyMonkey.

Общий уровень одобрения президента

Согласно результатам нового опроса, 42% граждан одобряют деятельность президента, зато 58% респондентов не согласны с таким мнением. По сравнению с апрелем показатель поддержки снизился.

В то же время доля тех, кто "решительно одобряет" Трампа, сократилась до 21% (в апреле этот показатель составлял 26%), количество тех, кто "решительно не одобряет" его работу, выросло до 44% (в апреле так считали 42% опрошенных).

Ослабление поддержки среди республиканцев и сторонников MAGA

Заметнее всего уровень поддержки снизился среди республиканцев и сторонников движения MAGA. Среди первых, которые больше ассоциируют себя с партией, чем с MAGA, уровень решительного одобрения снизился до 35% (против 38% весной). В группе республиканцев MAGA поддержка остается высокой и держится на уровне 70%, однако это на восемь пунктов меньше, чем в апреле.

Что больше всего волнует американцев

Опрос также показывает рост оппозиционных настроений. Инфляция и стоимость повседневных расходов, в частности на продукты и покупки к праздникам, больше всего беспокоят сторонников американского лидера. Экономика, по результатам исследования, остается главной проблемой для жителей США в конце 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, подавляющее большинство избирателей президента США Дональда Трампа хочет, чтобы российско-украинская война закончилась. При этом большое количество аудитории виновным считает только российского президента Владимира Путина.