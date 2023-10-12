Дальше маховик процесса поглощения начал набирать свои жесткие, необратимые в данной концепции отношений, обороты. Для россии никогда нет равноправных отношений к другим странам. Кремль всегда имеет две точки зрения: свою и “неправильную", и в соответствии с этим видением ведет свою внешнюю гадкую политику. россия – не то государство, которое приветствует реализацию принципа равноправия в инициируемых ею интеграционных проектах. Между тем, любая коллаборация имеет смысл только в том случае, если у объединяющихся сторон равные права и голос.

О чем можно говорить, если белорусская экономика практически в 30 раз слабее российской? В подтверждении этого, еще в 2019 г. регуляторы обеих стран принципиально договорились об унификации монетарной политики Нацбанком Беларуси с российским Центробанком. Предполагалось перейти и на режим таргетирования инфляции, естественно, предварительно изменив для этого национальное белорусское законодательство. Причем такая договоренность была достигнута сразу же после получения кредита от Шанхайского филиала Банка развития Китая. Странная причинно-следственная последовательность – если, конечно же, не владеть ситуацией в закулисье. А там как раз начал всерьез реализовываться план по частичному замещению управляющего.