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Андрей Михайлович
Андрей Михайлович

Блог | Системное принуждение Беларуси

Системное принуждение Беларуси

Дальше маховик процесса поглощения начал набирать свои жесткие, необратимые в данной концепции отношений, обороты. Для россии никогда нет равноправных отношений к другим странам. Кремль всегда имеет две точки зрения: свою и “неправильную", и в соответствии с этим видением ведет свою внешнюю гадкую политику. россия – не то государство, которое приветствует реализацию принципа равноправия в инициируемых ею интеграционных проектах. Между тем, любая коллаборация имеет смысл только в том случае, если у объединяющихся сторон равные права и голос. 

О чем можно говорить, если белорусская экономика практически в 30 раз слабее российской? В подтверждении этого, еще в 2019 г. регуляторы обеих стран принципиально договорились об унификации монетарной политики Нацбанком Беларуси с российским Центробанком. Предполагалось перейти и на режим таргетирования инфляции, естественно, предварительно изменив для этого национальное белорусское законодательство. Причем такая договоренность была достигнута сразу же после получения кредита от Шанхайского филиала Банка развития Китая. Странная причинно-следственная последовательность – если, конечно же, не владеть ситуацией в закулисье. А там как раз начал всерьез реализовываться план по частичному замещению управляющего.

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