Системная диверсионная деятельность: в Швеции повредили три десятка башен связи

В Швеции полиция расследует серию из более чем 30 диверсионных повреждений башен связи государственной компании Teracom. Считается, что эти диверсии являются лишь частью "растущей тенденции актов саботажа в телекоммуникационном секторе" страны.

Видео дня

Как отмечает шведский общественный вещатель SVT, направленные против телекоммуникационных башен "диверсии являются системными и непонятными". Злоумышленники перерезают кабели, повреждают важные элементы башен, но ничего не похищают – и так было в каждом случае.

Так или иначе, но правоохранители "воспринимают ситуацию очень серьезно", утверждает вещатель.

"Техническое оборудование было взломано в нескольких местах, и особенностью этого является то, что мы получили соответствующие сообщения с географически ограниченной территории", – рассказал руководитель службы безопасности государственного почтового и телекоммуникационного агентства PTS Роджер Густафссон.

Он уточнил, что все диверсии произошли на европейской автомагистрали E22, на ее ветке вдоль восточного побережья.

Магистраль E22 – трасса, которая начинается с британского Голигеда и заканчивается в российском Ишиме. Маршрут проходит по территориям Великобритании, Нидерландов, Германии, Швеции, Латвии и России.

Первые случаи диверсий на башнях произошли еще на Пасхальных выходных, причем в некоторых случаях пропадала мобильная связь, и в PTS создавали кризисные штабы для решения ситуаций.

Полиция прорабатывает версию, что за нападениями стоит один и тот же исполнитель. Однако ни полиция, ни прокуратура "не хотят ничего говорить о возможных мотивах", отмечает вещатель.

"Есть обстоятельства, которые делают все эти случаи связанными, но это то, что должно доказать расследование", – лаконично прокомментировала события окружной прокурор Мишель Штайн.

"Мы считаем, что в некоторых случаях есть связи со сбором разведывательных данных и саботажем, чтобы проверить наши способности и наблюдать за тем, что мы делаем, отслеживать и видеть, как мы действуем в таких ситуациях", – предположил руководитель отдела безопасности Teracom Стефан Стейник.

В компании Teracom, которая владеет башнями связи по всей стране, отметили, что за последнее время количество инцидентов с повреждением башен выросло в разы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Балтийском море – причем в экономической зоне Швеции, у берегов острова Готланд – был обнаружен обрыв телекоммуникационного подводного кабеля. И это не единичный такой случай.

Так, в конце января в Балтийском море повредили кабель радио Латвии на глубине 50 метров. Было открыто уголовное производство и задержано судно, которое было причастно к повреждению.

А на Рождество в Балтийском море произошла авария на линии электропередачи между Финляндией и Эстонией. Среди причин также называли терроризм.

Есть предположение, что Россия может быть причастна ко всем указанным инцидентам. Так или иначе, в Еврокомиссии осудили атаки на критическую инфраструктуру Европы и пообещали принять меры, в частности ввести новые санкции против РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!