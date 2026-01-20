Сигнал для Трампа? Дания планирует проводить военные учения в Гренландии в течение всего года

Дания намерена сделать военные учения в Гренландии круглогодичными, усиливая оборону северного фланга НАТО. Решение приняли на фоне роста напряженности в отношениях с США из-за заявлений Дональда Трампа о возможном контроле над островом.

Объединенное арктическое командование Дании планирует значительно расширить операцию Arctic Endurance, которая может продолжаться в течение всего года. Об этом сообщает Гренландское издание Sermitsiaq.

Руководитель командования в Гренландии Сьорен Андерсен подчеркнул, что защита Гренландии и северного фланга НАТО требует постоянной подготовки, в частности для подразделений и союзников, которые не имеют опыта работы в арктических условиях. В Гренландию уже прибыли новые подразделения вооруженных сил Дании – это вторая волна развертывания, стартовавшая на прошлой неделе. Ранее НАТО проводило учения на острове летом и в начале осени прошлого года, однако теперь формат существенно расширяют.

Активизация военного присутствия совпадает с дипломатическим противостоянием после того, как Трамп пригрозил с 1 февраля ввести пошлины против восьми стран НАТО, вовлеченных в арктическую оборону. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что союзники должны публично отстаивать международный правопорядок и доказать, что давление и угрозы не являются эффективным инструментом. Кроме того, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о прибытии американо-канадских самолетов на базу Питуфик на северо-западе Гренландии – действия были скоординированы с Данией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в субботу, 17 января, в Дании и Гренландии протестующие выступили против требования президента Дональда Трампа о передаче арктического острова Соединенным Штатам Америки. Люди отмечали, что его жители должны иметь право самостоятельно определять свое будущее.

