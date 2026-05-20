Глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин осудили план президента США Дональда Трампа о создании противоракетного щита "Золотой купол" и ядерную политику Вашингтона. Заявление прозвучало на совместном саммите лидеров РФ и Китая в среду, 20 мая после недавнего визита президента США в Пекин.

Об этом сообщает Reuters. Соответствующие действия свидетельствуют, что саммит с Трампом был направлен преимущественно на снижение напряженности, тогда как встреча с Путиным продемонстрировала реальный прогресс в отношениях, которые обе стороны уже назвали "всеобъемлющим".

Китай заявил о разногласиях с США и укрепил координацию с РФ

В материале отмечается, что совместное заявление с главой Кремля подчеркнуло, что несмотря на стремление Си к стабильным и конструктивным отношениям с Трампом, между сторонами сохраняются принципиальные разногласия в ключевых вопросах, где позиция Китая в значительной степени совпадает с российской.

В заявлении, речь идет о планах Трампа по созданию наземной и космической системы перехвата ракет, которые, по оценкам, могут подорвать глобальную стратегическую стабильность. Отдельно Вашингтон критикуют за завершение действия договора об ограничении ядерных арсеналов США и России.

Отмечается, что соглашение утратило силу в феврале, а глава Белого дома не отреагировал на предложение Москвы продлить его на год, на фоне дискуссий в США о необходимости наращивания арсенала для сдерживания Китая.

В то же время, несмотря на общие подходы к вопросам глобальной безопасности, Москве и Пекину не удалось достичь прорыва по новому газопроводному контракту, который мог бы существенно увеличить экспорт российского газа в Китай.

"Си завершал выдающуюся неделю дипломатии, во время которой он встретился с лидерами мощного стратегического соперника Китая и одного из его ближайших партнеров. Поскольку Трамп стремился выхода из войны с Ираном, а силы Путина в значительной степени погрязли в Украине, саммиты дали лидеру Китая возможность продемонстрировать Пекин как столп глобальной стабильности и незаменимого дипломатического игрока", – говорится в статье.

Как Путина встречали в Китае

Си Цзиньпин встретил российского диктатора в Доме народного собрания в Пекине с почетным караулом и пушечным салютом, а дети приветствовали делегации, размахивая китайскими и российскими флагами.

Китайский лидер подчеркнул необходимость долгосрочного стратегического планирования и формирования "более справедливой и рациональной" системы глобального управления.

Путин после переговоров заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли "беспрецедентного уровня" и продолжают развиваться. Стороны также подписали совместное заявление об углублении стратегической координации и декларацию в поддержку многополярного мирового порядка.

Что известно о "Золотом куполе"

"Золотой купол" – предложенная многоуровневая система противоракетной обороны, которая должна обеспечить защиту территории США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.

27 января 2025 года Дональд Трамп подписал указ, которым поручил Вооруженным силам США разработать соответствующую систему ПРО. Инициативу сравнивают с израильским "Железным куполом" и американской Стратегической оборонной инициативой времен Рональда Рейгана 1983 года.

Предполагается, что система может включать размещение на орбите большого количества спутников для обнаружения и потенциального уничтожения ракет еще на начальном этапе полета.

Як сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин вслед за президентом США Дональдом Трампом посетил Китай. Главарь Кремля провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы узнать позицию китайской политики в отношении Украины.

