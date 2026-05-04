Швеция вывела на орбиту первый военный спутник для наблюдения за Россией

Швеция запустила свой первый военный спутник в космос в воскресенье с базы в Калифорнии. Запуск выполнила частная космическая компания, а аппарат уже вышел на орбиту и должен выполнять разведывательные задачи на большом расстоянии.

О запуске сообщил шведский вещатель SVT со ссылкой на представителей оборонного ведомства. Руководитель космического направления Вооруженных сил Андерс Сундеман отметил, что страна получила новые возможности для самостоятельного контроля разведданных.

"Мы можем сами контролировать и приоритезировать сенсор, который постоянно находится на орбите", – сказал он.

Новые возможности наблюдения

Спутник стал первым из запланированной серии аппаратов, которые Швеция хочет вывести на орбиту в ближайшие годы. Речь идет примерно о десятке таких устройств. Они должны собирать информацию о военных объектах, а также отслеживать потенциальные угрозы, в частности перемещение российских войск.

И сейчас страна пользуется снимками от партнеров или коммерческих операторов. Но собственная система, как объясняют в военных, дает больше контроля. И это ключевой момент. Особенно в условиях, когда ситуация в сфере безопасности меняется довольно быстро.

Спутник вращается вокруг Земли примерно за полтора часа. Сам запуск длился около десяти минут, но на выход в нужную орбиту уйдет до месяца. По размеру аппарат сравнивают со стиральной машиной.

В течение первого года с управлением будет помогать компания-производитель. Спутник можно частично контролировать – например, чтобы избегать столкновений с космическим мусором или другими объектами. Впоследствии управление планируют осуществлять из центра космических операций в городе Уппсала. При этом сам центр при необходимости может быть перемещен.

У военных уточнили, что спутники не будут иметь наступательных функций и не предназначены для воздействия на другие аппараты. В то же время, по словам Сундемана, другие страны уже развивают подобные возможности в космосе. И эта сфера становится все более важной.

Факты о спутниках

В 2024 году Швеция уже отправила в космос тестовый военный спутник. В ближайшие годы страна планирует вывести на орбиту около десяти полноценных аппаратов.

Оборонное ведомство заключило контракты с производителями из США и Финляндии. Часть спутников будет оснащена камерами, другие – радарами для наблюдения за поверхностью Земли.

Со временем управление аппаратами будет осуществляться из единого центра при штабе авиации, где будут работать около десяти специалистов. Также Швеция рассматривает возможность самостоятельных запусков с космодрома в Кируне.

По оценкам военных, сейчас в космосе находится от 12 тысяч до 15 тысяч военных и коммерческих спутников. Данные привел руководитель космического направления Вооруженных сил Андерс Сундеман.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Польша также планировала запустить новый спутник для разведки. Старт состоится с базы Vandenberg Space Force Base в США в 12:20 по польскому времени. Речь идет о спутнике MikroSAR в рамках констелляции POLSARIS.

Еще ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall и производитель спутников OHB договорились о создании спутниковой сети для Министерства обороны Германии. Подобные меры могут быть направлены как противодействие как России, так и Китаю.

