Шойгу заявил о праве России на 'самооборону' против Финляндии и стран Балтии: что происходит

Секретарь Совбеза РФ, бывший министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил о возможности применения 51-й статьи Устава ООН для "самообороны" против Финляндии и стран Балтии. В России продолжают утверждать, что эти государства якобы предоставляют свою территорию для пролета украинских БпЛА, которые атакуют российские объекты.

Такое заявление Шойгу сделал в четверг, 16 апреля. Его цитировали российские пропагандистские медиа.

"В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре", – заявил Шойгу.

По его словам, это может происходить в двух случаях – из-за неэффективности действий западных средств ПВО или "сознательного предоставления указанными государствами своего воздушного пространства".

"В последнем случае, согласно международному праву, вступает в силу 51-я статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения", — подчеркнул секретарь Совбеза России.

Согласно ст. 51 Устава ООН, государства – члены организации имеют неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения на них. Статья допускает применение мер самообороны до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимые меры для поддержания международного мира и безопасности.

Что предшествовало

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова 7 апреля объявила, что российское правительство вынесло предупреждение странам Балтии относительно их якобы решения позволить украинским беспилотникам работать в своем воздушном пространстве.

Она заявила, что РФ примет неопределенные "ответные меры", если балтийские страны не прислушаются к предупреждению.

Синхронно с ней с обвинением в адрес стран Батии в "совершении актов агрессии" против РФ выступили и некоторые депутаты российской Госдумы. Они также заявляли о "соучастии" упомянутых государств в дроновых ударах Украины по целям в РФ.

Происходящее свидетальствует о том, что Россия готовится к возможной агрессии против стран Балтии в будущем. Сейчас Москва активно создает "предлоги" для возможного нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония, Латвия и Литва заявили, что не предоставляли свои территории или воздушное пространство Украине для осуществления ударов по территории России. Они назвали такие обвинения частью российской дезинформационной кампании.

