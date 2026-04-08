Россия дала 'сигнал' о планах на Балтию: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Россия готовится к возможной агрессии против стран Балтии в будущем. Сейчас Москва активно создает "предлоги" для возможного нападения.

В частности, Кремль взялся обвинять эти страны в якобы причастности этих стран к украинским ударам по целям на территории РФ. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Россия готовит поводы для агрессии против стран Балтии

Аналитики считают, что Кремль продолжает создавать условия для возможной будущей агрессии против стран Балтии.

Так, пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова 7 апреля объявила, что российское правительство вынесло предупреждение странам Балтии относительно их якобы решения позволить украинским беспилотникам работать в своем воздушном пространстве.

Она заявила, что РФ примет неопределенные "ответные меры", если балтийские страны не прислушаются к предупреждению.

Синхронно с ней с обвинением в адрес стран Батии в "совершении актов агрессии" против РФ выступили и некоторые депутаты российской Госдумы. Они также заявляли о "соучастии" упомянутых государств в дроновых ударах Украины по целям в РФ. Реагировать на это "соучастие" Россия якобы будет "уничтожением" украинских дронов в воздушном пространстве стран Балтии и введением неопределенных "блокад" в отношении них.

"Кремль может создавать условия для использования этих обвинений как основания для военных действий в воздушном пространстве над одной или несколькими странами Балтии", – подчеркнули в ISW.

